▲ 【新手投資】投資初哥試水溫 入門應該揀咩股？

上一篇文章歸納了手機證券買賣App開戶的5個基本步驟。對於新手投資者而言，或許在揀選甚麼股份投資仍然很迷惘，但未了解就入市只會「未賺先蝕」！在投資初期，需要認識自己的風險承受能力，看看自己到底屬於激進型、穩定型、保守型還是混合型的投資者。新手投資者想「試水溫」，先選穩定的股份為投資對象，例如藍籌股和收息股，會是一個不錯的選擇。

【投資初哥實戰第一步 實試開戶流程：按此】

藍籌股

「藍籌股」之所以能夠成為穩陣股票的選擇，是因為它們都是恒生指數的成分股。恒生指數自1969年推出，是香港股票市場最重要的基準指數，目前有60隻成分股。這60隻藍籌股可謂是港股市場上市值最大且成交最活躍的股份，故此，能夠晉身成藍籌股的股分，在香港股票市場絕對有一定份量。

藍籌股市值大、流通性高，部分被動型基金亦因為要追蹤恒指走勢而須持有特定數量的藍籌股，吸引大型基金及投行機構投資，亦有不少投資者會趁藍籌股跌至低位時趁低吸納，所以，即使藍籌股股價會如一般股票波動，但在市場上會較受追捧，加上大型公司一般的企業管治質素及投資者關係亦相對較好，對於散戶來說藍籌股無可否認較「穩陣」。

但藍籌股的身份非一勞永逸，恒指公司會每季檢討成分股的表現，公布成分股的變動。若成分股表現不理想，是會被剔出藍籌類別，若單以是否藍籌股作為選股準則，亦會有失靈的時候。

投資當然要做好功課，投資者必須學懂根據公司業績、行業前景等因素選股，也要適時檢討投資組合，否則蝕錢離場。

收息股

收息股的特點是股價波動不大，而且提供穩定股息回報，公用股就是股民普遍公認的收息股選擇。而公用股在香港的業務範疇有城市燃氣、電力、公共交通系統等，通常具有壟斷或寡頭壟斷的特性，甚少行業競爭，營運收入穩定，利潤亦較有保證，故適合未能投放太多時間研究股票，但又希望可以有理想收息作為被動收入的人士。

除了因為收息股是壟斷經營，令收入表現較為穩定外，亦因為受法定規定，公司的利潤空間通常會被封頂，即使賺多了錢，公司也不能收歸己有，會派息回饋股東，派息較其他行業吸引。

而公用股通常與民生息息相關，是生活上的必需品，即使經濟不景或股市波動，亦不會對公司的營運有太大影響，因此投資者都可以有較穩定股息回報。收息股業務穩定兼有股息收入，是新手投資者可以考慮作為在股票「試水溫」的工具。

責任編輯：區祖飛

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