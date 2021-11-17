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【抗通脹】金價回升　比較港美黃金ETF　過去3個月邊隻升5%？

外匯、商品、債券 18:05 2021/11/17

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美國10月份通脹按年勁升6.2%，創逾30年來最大升幅，環球市場憂慮通脹升溫。黃金傳統上一向被視為抗通脹的投資產品，現貨黃金價格近日升至5個月高位，在1,850美元水平徘徊。若投資者憂慮通脹升溫，期望透過投資黃金ETF抗通脹，港股及美股市場的黃金ETF分別表現如何？能否達到抗通脹的效果？

顧問機構ECA International（ECA）日前公布「薪酬趨勢調查報告」，結果顯示2022年香港人工升幅將落後於其他亞太地區或國家，明年薪酬趨勢在計通脹後僅加1.1%，而內地和台灣分別加4%及2%。在通脹環境之下，打工仔加薪幅度未有明顯追上，要在百物騰貴的情況下力保購買力，更要懂得積極投資理財。

黃金傳統上一向被視為抗通脹的投資產品，現時金價再現升勢，黃金ETF能否達到抗通脹之效？以下就為你比較港股及美股市場的黃金ETF的表現。

【歐股今年升21% 高盛唱好升勢延續 歐股基金派息高達6厘兼博增長：按此

港黃金ETF過去3個月回報達5%

就香港上市的黃金ETF而言，主是是追蹤黃金價格的被動式投資工具，價格透明度高及具流通性。另外，發行機構會持有實物黃金作為主要的相關資產，並以信託方式存放於託管商的保管庫內。

現時有3隻黃金ETF於港交所進行買賣，分別是SPDR金ETF （02840） 、價值黃金ETF （03081） 及恒生人幣金ETF （83168） 。當中以SPDR金ETF的成交量較大，惟入場費亦較高，高達6,745港元。值得注意的是，SPDR金ETF與價值黃金ETF均以港元買賣，恒生人幣金ETF則以人民幣買賣，如有意購入恒生人幣金ETF，也要考慮人民幣滙兌風險。

■即睇香港上市的黃金ETF資料■

    點擊圖片放大

至於美股方面，規模最大的3隻黃金ETF分別有SPDR黃金ETF（美：GLD）、SPDR迷你黃金ETF（美：GLDM）及iShares黃金ETF（美：IAU）。美股入場價較港股為低，港股黃金ETF過去3個月表現較佳，由4.85%至5.15%，而美股黃金ETF則只有3.41%至4.81%。

 

■即睇美國上市的黃金ETF資料■

    點擊圖片放大

更多抗通脹投資策略，請留意抗通脹懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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