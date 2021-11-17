  • 25°C
香港時間 : 20211117日 (週三) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加息真係不利樓市？

博客 13:45 2021/11/17

分享：

上星期文章我們推演了美國加息，對香港的最優惠利率及拆息的影響。而每次提到加息，多數人都會認為不利樓價。但對上一次加息周期，港樓其實升足3成多。為甚麼一般人的印象或感覺，與現實有如此巨大差距？

【美國倘加息　港P及H會點走？按此

一般人有「加息不利樓市」的感覺，可能的原因是按揭產品是浮息為主，一旦利率上調，絕大多數供樓業主的每月還款增加，加上壓力測試的要求，理論上會令有效需求減少。問題在於，加息的背景，通常的原因一在通脹，二在經濟過熱，而兩者其實都利好資產價格。

尤其是在通脹率高於名義按息的時候，按揭利率處於實質負利率，理論上借款買樓更為划算。而在經濟增長的情況下，置業人士亦不會介意多付利息。當然，不是說加息就一定利好資產價格，如果按息遠高於通脹率，又或經濟增長欠奉、但利率反而上升的情況下，對樓市便應該會有較明顯的負面影響。

港行聯繫滙率難主導利率政策

由於香港實行與美元掛鈎的聯繫滙率政策，利率政策不由香港主導，理論上及實際上，都發生過經濟下行時，港息被迫隨美息上升的情況，例如在1997年至2000年，香港經歷金融風暴，理想的利率政策應該是減息，但當年最優惠利率卻反而一度上升，之後也維持偏高水平，至2000年才隨美息回落。

現時要判斷利率上升對樓價的影響，除了「幅度」之外，起碼也要考慮通脹及經濟增長的因素。最利好樓市的情況，是美息上升溫和，港息上調後，按息仍低於通脹，而且本地經濟因通關等維持強勁，那麼加息便不會為樓價帶來太大壓力。

相反，如果美國因當地經濟增長強勁而持續加息、而本地通脹因收水而放緩、經濟增長反彈後又因欠缺新動力而回落，樓價便可能與利率走勢反向而行。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

最新專欄文章 更多

博客 - 美國倘加息　港P及H會點走？
2021/11/10
美國倘加息　港P及H會點走？
博客 - 料美息上升　兼可免壓測　是時候考慮用定息按揭？
2021/11/03
料美息上升　兼可免壓測　是時候考慮用定息按揭？
博客 - 樓按借款人並非業主　有何好處及壞處？
2021/10/27
樓按借款人並非業主　有何好處及壞處？
博客 - 置業是妄想？
2021/10/20
置業是妄想？
博客 - 跨世代的按揭誤解　「供樓初期大部分還息」已過時
2021/10/13
跨世代的按揭誤解　「供樓初期大部分還息」已過時
按揭貸款 物業按揭 拆息 樓價 負利率 加息 香港 美國 聯繫滙率 通脹

下一篇文章

【虛擬銀行】虛銀保安拍得住傳統銀行！　登入交易2方面睇吓你嘅銀行有無做足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【儲蓄保險】拆解「收租保單」真相　比較3大要點避免中伏
【儲蓄保險】拆解「收租保單」真相　比較3大要點避免中伏
博客 - 【MPF】穿越時空看未來　拆解退休投資3大風險
【MPF】穿越時空看未來　拆解退休投資3大風險
博客 - 【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
【美股分析】電動車發展為未來大趨勢　Lucid後來居上有潛力成另一隻Tesla
【美股分析】電動車發展為未來大趨勢　Lucid後來居上有潛力成另一隻Tesla
博客 - 【虛擬銀行】虛銀保安拍得住傳統銀行！　登入交易2方面睇吓你嘅銀行有無做足
【虛擬銀行】虛銀保安拍得住傳統銀行！　登入交易2方面睇吓你嘅銀行有無做足
博客 - 【理財規劃】理財規劃不僅是慳錢存錢　5個習慣助你成為儲錢高手
【理財規劃】理財規劃不僅是慳錢存錢　5個習慣助你成為儲錢高手
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款