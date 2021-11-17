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【大灣區】職稱和職業資格服務平台南沙啟用　首批處理教育醫療會計事項

個人增值 12:20 2021/11/17

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據內媒報道，「粵港澳大灣區職稱和職業資格業務一站式服務平台」在廣州南沙啟用，於廣州南沙政務服務中心和國際人才港人才一站式服務大廳正式對外運作，亦是國內首個關於職稱和職業資格業務一站式、全科型的綜合服務平台。

該平台涵蓋粵港澳三地專業人才職稱評價和職業資格考試、認可業務等事項，可提供相關業務咨詢及受理服務，方便港澳專業人才在南沙從業執業。首批辦理事項主要涵蓋教育、會計等行業領域。

首批辦理事項涵蓋教育、醫療、會計等領域

一站式服務平台負責人徐澈純表示，以往職稱和職業資格業務散落在各業務部門，不管是內地人員還是港澳人員，都面臨綫上網站分散查詢不便、綫下信息獲取渠道少、沒有統一對外服務窗口等難題。

據了解，平台首批進駐辦理事項涵蓋目前廣東省各專業系列職稱評價的咨詢、受理等事項，並滙集教育、醫療、會計等主要領域的職業資格事項。該平台同時致力於推動粵港澳大灣區執業從業的互認互通，滙集了港澳建築專業人才執業備案相關業務，打造專屬於粵港澳專業人才的綜合服務體系。

【廣東昨恢復內地居民赴港商務簽注　須透過「來港易」計劃來港：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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