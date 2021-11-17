【ESG】全球綠債發行額年內有望突破5000億美元　中國第3季發行量穩佔第4位

聯合國氣候會議達成史上首個減煤協議，各國將採取更積極行動應對氣候變化問題。近年各國或企業為應對環境問題，發行綠色債券籌集資金，帶來吸引的投資機會。根據《氣候債券倡議組織報告》顯示，截至今年第3季度，全球綠色債券發行規模達3,542億美元，已超越去年總發行量2,944億美元。報告更指，全球綠色債券發行規模在望有今年突破5,000億美元。

料2023年發行量突破萬億美元

《氣候債券倡議組織報告》顯示，截至第3季，2021年全球綠色債券發行量達3,542億美元，超過了去年的總發行量2,944億美元。報告指，根據該組織的基綫預測，現時已達成8成目標，相信全球綠色債券發行規模有望在今年突破5000億美元。該組織分析指，即使在溫和增長的情況下，2023年綠色債券的年度發行量也可能突破1萬億美元大關。

德國第3季發行份額最高

按國家或地區劃分，德國在第3季發行綠債的份額位居榜首，達180億美元，佔17%，而美國、英國的發行量緊隨其後，分別14%及13.9%，而自上一季度起，中國和西班牙的發行量繼續保持第4和第5位，本季度分別佔市場的12%和6.6%。

至於最大發行人方面，英國政府位居榜首，主要因發行了首隻總額達100億英鎊（約136億美元）主權綠色國債，西班牙政府及德國政府分佔第二及第三位；而中國 國家開發銀行 則位列第9位。

在香港，財政司司長陳茂波早前表示，在未來5年會因應市況，再發行約1,755億元等值的綠色債券，而政府亦正籌備在本財政年度發行綠色零售債券。根據路透引述銷售文件指出，港府正測試市場對美元及歐元計價綠色債券的胃納，並已委託法國東方匯理、滙豐、花旗及摩根大通安排發債，但有關綠色債券的發行規模及年期仍未落實。

責任編輯：李瑩

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