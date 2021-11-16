【MPF】10月強積金人均最終賺$4,242　保守基金單月資金淨流入佔逾26%

駿隆公布10月強積金最終表現。截至10月31日，駿隆強積金綜合指數漲2%，報257點。

10月份三大主要指數表現不一，股票基金指數漲3.1%，報365點；混合資產基金指數漲2%，報253點；固定收益基金指數微跌，報129點。10月強積金每人平均賺取5,238元，至於2021年初至10月底，強積金每人平均賺取4,242元。

■10月份強積金最終回報表現■

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保守基金為10月第二多資金流入

同時，積金評級亦公布，強積金資產總值於10月底達至1.195萬億元，按月增加2.42%。強積金成分基金前10名贏家當中，有7隻成分基金是由「宏利環球精選（強積金）計劃」提供，這7隻成分基金在10月份單月合共吸引了強積金市場資金淨流入總額的52.2%。

「強積金保守基金」是今年首10個月錄得最多資金淨流出的強積金基金類別，但卻在10月份單月錄得第二大的強積金資金淨流入，佔強積金市場資金淨流入總額的26.2%。

相反，今年首十個月最受歡迎的強積金基金類別「香港及中國股票基金」，在10月份單月資金淨流入僅佔總額的0.1%，在17個基金類別中只排名第12。

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責任編輯：鄭樂怡

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