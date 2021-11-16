【收息基金】歐股今年升21%　高盛唱好升勢延續　歐股基金派息高達6厘兼博增長

今年歐洲股市屢創新高，高盛策略師更認為，綜合低利率、強勁盈利復甦及估值低等因素，歐股升勢有望延至明年，Stoxx歐洲600指數明年預期總回報將達13%。投資者想把握歐洲股市的機遇，可透過投資在歐股基金，當中不乏一年回報高達30%或以上的選擇，部分基金更有提供派息，最高更可高達6厘。

Stoxx歐洲600指數年初至今升近21.59%，高盛策略師Sharon Bell及其團隊發表報告指，基於低利率、盈利復甦及估值低等因素，續看好明年歐股的前景，認為明年有望延續今年的升勢。

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歐洲股票基金派息高達6厘

本網在晨星搜尋派息歐洲股票基金，晨星分類下的歐洲股票收益，年息率由1.6厘至6.8厘不等。最高派息為施羅德歐洲股息基金，過去12個月配息率高達6.8厘。根據晨星資料，截至今年10月31日，其投資組合佔重最多是金融服務行業，佔18.43%，其次則是健康護理行業，佔15.12%，以及科技，佔13.29%。

該基金5大持股亦有港人熟知的品牌，例如是雀巢（Nestle SA）、製藥公司阿斯利康（AstraZeneca PLC）、工業公司ASM國際（ASM International NV）、石油公司納斯特（Neste Corp）及礦業公司英美資源集團（Anglo American PLC）。

而派息第二高為富達歐洲股息基金，過去12個月配息率達5.05厘。根據晨星資料，截至今年10月31日，其投資組合佔重最多是金融服務行業，佔29.60%，其次則是工業及健康護理，分別佔16.80%及13.59%。

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該基金5大持股為歐洲大型企業，包括消費品公司聯合利華（Unilever）、法國製藥企業賽諾菲（Sanofi SA）、瑞士醫藥研發生產商羅氏（Roche Holding AG）、安聯（Allianz SE）及西班牙工業公司Ferrovial。

■派息歐洲股票基金表現比較■

（包括同一基金的不同資產類別）

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受惠歐股上年 基金年初至今升15%

受惠於歐股向好，基金普遍均有息有升，施羅德歐洲股息基金年初至今升15.38%，一年回報達19.55%；富達歐洲股息基金年初至今升15.89%，一年回報達20.15%。

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

責任編輯：李瑩

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