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【移居台灣】赴台定居港人連績5年破千人　港人去年台灣買樓面積達65萬平方呎

日韓台 16:10 2021/11/16

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本港近年掀起移民潮，由於台灣與香港文化相近，更吸引不少港人移居當地。綜合台媒報道，赴台定居的港人數目連續5年突破1,000人，今年首3季已累積1,298人，今年數字更有望創新高。

【居台港人數字創新高 未來新制放寬移居資格 特定人才居台3年可申請定居：按此

綜合台灣媒體報道，台灣官方統計顯示，港人近年積極在台灣買樓，2020年共買入1.84萬坪（即約65萬平方呎），購買面積是所有外國人之冠，是日本人的10倍之多。

    點擊圖片放大

另外，報道亦有問及業內人士的意見，他指出港人赴台定居以投資移民較為常見，而港人買台灣樓已經逐漸成為一種社會現象。他發現，港人買樓選址與生活作息及香港經驗有關，包括喜歡在鄰近機場的區域買樓，如桃園、林口等地；而港人亦喜歡近海的地方，因此會選擇淡海新市鎮等區域。不過，他亦提到一般港人也不會買太大的物業，因為大部分的樓宇的居住環境已經較香港好。

根據美國媒體《外交政策》（Foreign Policy）今年8月一篇有關台灣人對港人態度的調查結果顯示，有36.4%受訪台灣人認為移民港人有助推動當地經濟，23.1%受訪者認為沒有幫助，但在個人層面上，他們認為港人移民會令他們的生活帶來更多競爭。面對台灣樓價持續攀升問題，他們認為港人移民台灣會進一步推高樓價，故只有25%受訪台灣人支持港人在台置業。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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