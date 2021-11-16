【收息股】恒大中海油削派息拖累　港第三季股息增長僅4%　工業股股息增長最快

駿利亨德森投資發布2021年第三季度的全球股息指數，並提供中國及中國香港股息的具體數據和分析。



當中指出，中國恒大 （03333） 大幅削減派息，加上石油公司中海油 （00883） 的股息比去年同期高峰減少近一半，令香港整體股息總額下降。單是該兩家公司，就已經令香港第三季度的股息增長下降9個百分點。因此，今年香港第三季整體股息增長僅為4%，公司股息總額為224億美元，落後於周邊地區。



儘管如此，香港每10家公間中，就有8家提高股息或保持穩定股息。在較大的行業組合中，香港工業行業的股息增長最快，特別是中信股份 （00267） 。

中國市場第三季派息增逾15%

另一方面，中國A股的股息於第三季尤其豐盛，整體派息增至326億美元，基本增長達15.7%，令中國企業有望於今年連續第二年實現破紀錄的派息額。



然而，強勁的增長背後亦有隱憂。於指數中，達三分之一的中國公司今年削減股息。由於中石油（滬：601857）股息大幅增加一半，加上中國建設銀行（滬：601939）增加12%的股息，均抵消了整體股息削減的幅度。根據駿利亨德森今年的指數顯示，中國每10元股息，便有3元是來自中國建設銀行。

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責任編輯：鄭樂怡

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