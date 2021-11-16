▲ 【新手投資】投資初哥實戰第一步 實試開戶流程

股票投資的第一步必定是開立證券戶口，有不少投資新手對開戶的流程未必熟悉或者覺得繁複，參考多個現時香港的證券商開戶流程，本網歸納了以下手機證券買賣App開戶的5個基本步驟，並以盈立證券uSMART為例實試開戶！

第一步：帳戶註冊

首先下載相關的證券手機App，按登入／註冊，現時大部分App會以手機號碼或其他登入方式，例如使用Apple ID／Google／Wechat，甚至可以用Facebook帳戶登入，之後會收到系統發出的驗證碼，填寫相應號碼便會自動跳至下一個版面。

第二步：確認聲明

有證券商會因應交易所要求，要使用者在第二步中填寫就業狀況，選項包括受僱、自僱人士、待業、家庭主婦、學生、退休及職業投資者等，並就資料作出確認聲明。有部分證券商會要求作出身份聲明，例如是否與該券商僱員有任何關連或是否證監會之持牌人等問題，確保不存在利益衝突。

第三步：選擇綫上或綫下開戶及上傳個人認證文件

部分證券商容許投資者選擇綫上或綫下開戶，選擇綫上開戶需要上傳開戶證件，例如香港身份證、內地身份證、護照或其他身份證明文件如台灣身份證或澳門身份證。上傳身份證證明文件後，需要填寫個人基本資料，例如出生日期、性別、電郵、居住地址等，並需要上傳住址證明。完成了基本個人資料後，需要填寫財務背景、職業狀況、帳戶選擇戶及訊息確認。

綫下開戶方式可以到相關券商的分行開戶，準備的證件基本與綫上開戶的一樣，需要身份證／護照／其他身份證明及3個月內的有效住址證明。

第四步：啟動帳戶

完成以上步驟後，帳戶已經啟動，可以馬上存款開始進行買賣。

第五步：帳戶存款

現時大部分的券商提供的存款方法都是銀行轉帳、FPS轉數快及eDDA電子存款等方法，不同公司可使用的系統不一，若想知道存款詳情可以參考個別公司網頁。

■實試開戶流程逐步睇■

本網實試了盈立證券uSMART透過App開戶的流程，讓大家可以參考相關步驟。

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責任編輯：區祖飛

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