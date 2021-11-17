【長者日】老友記尊享　免費搭車坐船遊景點用康體設施　仲有購物折扣

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嚟緊嘅星期日11月21日是長者日，社會福利署及香港社會服務聯會分別籌辦了長者日消費優惠活動。多個政府康文設施、公共交通工具、本地旅遊景點，以及接近1,400間食肆及零售店，都會在長者日當天提供特別折扣及優惠。
65歲或以上的「老友記」只要出示長者咭、使用長者八達通，或者出示身份證明文件證明年齡，便可享用優惠。此外，部分優惠亦涵蓋同行者，老友記可帶同1名親友入場或使用優惠。需留意的是，部分優惠只限長者咭持有人方可享用。
1. 公共交通工具優惠
長者只要出示證明文件或使用長者／個人八達通，即可免費乘搭港鐵、輕鐵、港鐵巴士、新巴、城巴、九巴、龍運巴士、新大嶼山巴士（1R綫除外）、電車，將軍澳至觀塘區內7條綠色專綫小巴路綫。
水上交通方面，長者亦可免費乘搭新渡輪指定航綫的普通客位、珀麗灣客運來往中環至荃灣航綫，更可免費乘搭港九小輪來往中環、坪洲、榕樹灣，索罟灣的航綫。
天星小輪亦會維持長者免費乘搭渡輪的優惠，當天更可攜同1名同行者免費乘搭來往灣仔與尖沙咀及中環與尖沙咀的航綫。
2. 旅遊景點優惠
多個旅遊景點將於長者日當天免費開放予長者，包括天際100香港觀景台，位於中環的香港摩天輪，長者可憑長者咭或身份證明文件免費入場。
海洋公園也有免費入場優惠，長者可憑證明文件免費換領即日門票1張，而同行者也可使用優惠價購買門票。
至於昂坪360則有門票折扣，長者可於售票處用優惠價20元購買來回纜車門票（標準車廂）1張。
3. 博物館、文物中心及游泳池優惠
康文署轄下的博物館、文物中心及游泳池皆會在長者日為長者提供入場優惠，65歲或以上長者及1名同行者可以免費參觀或者享用游泳設施。
4. 商戶優惠
港九藥房總商會聯同屬下73間藥房會員將於長者日舉行1天限定優惠，凡於指定藥房出示長者咭購買以下指定產品可享優惠。
部分其他商戶優惠：
責任編輯：李伊洛
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欄名 : 消費錦囊