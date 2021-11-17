【消費優惠】身分證有指定數字免費食米走雞六品便當　Daniel Wellington指定手錶低至5折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 米走雞：身分證指定數字免費食六品便當

為慶祝米走雞開業8周年，餐廳推出全新午餐「六品便當」，便當包括主食、小食、飲品及配菜（菜單）。由11月15日起至12月16日，顧客現凡身分證號碼括號内為【8】，即送一份「六品便當」（只限餐牌上價格最低的選項，選取其他主菜需補回差價）；而身分證號碼括號外有【8】，亦可以8折優惠享用便當。

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優惠以每人每張身份證計算，每張身份證於優惠期內最多可領取優惠3次免費優惠。優惠適用於午巿時段中午12時至下午4時，此優惠可於各分店使用，惟不設外賣只限堂食。

分店：

旺角彌敦道761號太子藍馬之城2樓

觀塘興業街4號The Wave 3樓

銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心3樓

長沙灣青山道379號昭德大廈地舖

2. Daniel Wellington：指定手錶低至5折

由即日起至11月29日，Daniel Wellington推出黑色星期五（Black Friday）優惠，指定產品低至5折。

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網購網站

3. OK便利店：指定Häagen-Dazs脆皮雪糕批買一送一

由11月18日早上7時至12月1日，購買以下指定Häagen-Dazs脆皮雪糕批，即可享買一送一優惠。

哈密瓜脆皮雪糕批

芒果脆皮雪糕批

紅桑子脆皮雪糕批

士多啤梨黛綺莉脆皮雪糕批

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撰文：hket小編

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