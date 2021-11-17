  • 22°C
香港時間 : 20211117日 (週三) 07:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】身分證有指定數字免費食米走雞六品便當　Daniel Wellington指定手錶低至5折

精明消費 07:00 2021/11/17

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 米走雞：身分證指定數字免費食六品便當

為慶祝米走雞開業8周年，餐廳推出全新午餐「六品便當」，便當包括主食、小食、飲品及配菜（菜單）。由11月15日起至12月16日，顧客現凡身分證號碼括號内為【8】，即送一份「六品便當」（只限餐牌上價格最低的選項，選取其他主菜需補回差價）；而身分證號碼括號外有【8】，亦可以8折優惠享用便當。

    點擊圖片放大

優惠以每人每張身份證計算，每張身份證於優惠期內最多可領取優惠3次免費優惠。優惠適用於午巿時段中午12時至下午4時，此優惠可於各分店使用，惟不設外賣只限堂食。

分店：

  • 旺角彌敦道761號太子藍馬之城2樓
  • 觀塘興業街4號The Wave 3樓
  • 銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心3樓
  • 長沙灣青山道379號昭德大廈地舖

2. Daniel Wellington：指定手錶低至5折

由即日起至11月29日，Daniel Wellington推出黑色星期五（Black Friday）優惠，指定產品低至5折。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

網購網站

3. OK便利店：指定Häagen-Dazs脆皮雪糕批買一送一

由11月18日早上7時至12月1日，購買以下指定Häagen-Dazs脆皮雪糕批，即可享買一送一優惠。

  • 哈密瓜脆皮雪糕批
  • 芒果脆皮雪糕批
  • 紅桑子脆皮雪糕批
  • 士多啤梨黛綺莉脆皮雪糕批

 

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】朗廷酒店Main St. Deli經典三文治免費升級　11月25日壽星免費換La Famille戚風蛋糕
2021/11/16
【消費優惠】朗廷酒店Main St. Deli經典三文治免費升級　11月25日壽星免費換La Famille戚風蛋糕
今日優惠精選 - 【消費優惠】八月堂奧海城店買6件可頌／布蕾系列享半價　尚八惠顧指定時段放題每3位減$300
2021/11/15
【消費優惠】八月堂奧海城店買6件可頌／布蕾系列享半價　尚八惠顧指定時段放題每3位減$300
今日優惠精選 - 【消費優惠】LeSportsac全場貨品75折　adidas網店產品低至3折
2021/11/12
【消費優惠】LeSportsac全場貨品75折　adidas網店產品低至3折
今日優惠精選 - 【消費優惠】雙11優惠：NIKE網店指定產品低至4折　AEON精選產品$11
2021/11/11
【消費優惠】雙11優惠：NIKE網店指定產品低至4折　AEON精選產品$11
今日優惠精選 - 【消費優惠】7-Eleven玩遊戲贏免費咖啡　KFC全雞宴8折
2021/11/10
【消費優惠】7-Eleven玩遊戲贏免費咖啡　KFC全雞宴8折
著數優惠 午餐 OK便利店 雪糕 便利店 黑色星期五

下一篇文章

【串流影音】Disney+登陸簽24個月送1年香港寬頻／5G服務　8間串流平台月費服務比較
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【串流影音】Disney+登陸簽24個月送1年香港寬頻／5G服務　8間串流平台月費服務比較
【串流影音】Disney+登陸簽24個月送1年香港寬頻／5G服務　8間串流平台月費服務比較
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【消費優惠】Uniqlo冬季服飾期間限定優惠　牛仔褲／針織衫／燈芯絨外套減價發售
【消費優惠】Uniqlo冬季服飾期間限定優惠　牛仔褲／針織衫／燈芯絨外套減價發售
今日優惠精選 - 【消費優惠】朗廷酒店Main St. Deli經典三文治免費升級　11月25日壽星免費換La Famille戚風蛋糕
【消費優惠】朗廷酒店Main St. Deli經典三文治免費升級　11月25日壽星免費換La Famille戚風蛋糕
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【消費優惠】百佳指定零食／罐頭／清潔用品買1送1
【消費優惠】百佳指定零食／罐頭／清潔用品買1送1
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款