【虛擬銀行】虛銀保安拍得住傳統銀行！　登入交易2方面睇吓你嘅銀行有無做足

當交易出現，你嘅銀行有無立刻提示你呢？

講完「登入」就到「交易」喇，呢度就要分3方面講，分別係「交易前風險控制」、「交易中授權監控」、「交易後客戶提示」，無諗過咁複雜呢？

銀行衡量戶口被盜用嘅風險時候，唔單會睇發生事件嘅次數，仲會睇番事件引致嘅損失有幾大。以Mox為例，佢哋就有唔同措施去幫客戶喺盜用／疑似盜用事件發生時立刻將損失減到最低，呢啲「交易前風險控制」包括：

App鎖卡功能，等大家喺懷疑唔見咗支付卡嘅時候即刻停止損失

App交易限額設定，仲細分做付款、本地提款、海外提款3個部分，等大家就算支付卡被盜用都將損失減到最低

App可以即時更改Mox Card密碼，令大家可以喺懷疑密碼外洩下可以即刻更改密碼

無號碼卡，令大家就算Mox Card被偷，都唔會知道大家嘅支付卡號碼，咁就無辦法做到網上消費喇

講完「交易前風險控制」，跟住就到「交易中授權監控」，呢個就間間銀行都會做，銀行會監察好多嘢㗎！

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雖然只係草草一句「全天候偵測」，但一班銀行員工就喺背後做咗好多嘢，幫大家睇實唔同嘅風險，例如交易係咪可疑、戶口會唔會畀人盜用，保障大家同時亦保障銀行自己啦！

最後就係「交易後客戶提示」，呢個好多人都會講句「有咩用？都偷咗咯，搞掂先話我知？」。

此言差矣，正如頭先所講「銀行衡量戶口盜用嘅風險時候，唔單會睇發生事件嘅次數，仲會睇番事件引致嘅損失有幾大」，仲會睇吓可唔可以防止「損失擴大」。

銀行有咩好方法呢？就係不斷話畀客戶知道啱啱戶口有郁動咯！其中最重要嘅就包括「交易後嘅訊息提示」同埋「保安相關嘅異動訊息提示」喇。

以Mox為例，每次用Mox Card作綫下或綫上消費我都會收到手機推送提示，確保真係我用過張卡：

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亦會透過多過一個渠道話我知個交易成功，例如萬一我手機被偷，仲要被成功登入，我都會透過電郵發現有異動啦。

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當然唔少得保安相關嘅異動，例如將戶口綁定至新裝置嘅時候，SMS同電郵都會收到相關提示，話你知你正準備綁定至新一個新裝置，如果呢個唔係你的話，你就可以馬上通知銀行喇。

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你嘅銀行喺「交易前風險控制」（包括App鎖卡功能、App交易限額設定、App更改支付卡密碼、無號碼卡）、「交易中授權監控」（呢個就好多行家都做得好足嘅）同「交易後客戶提示」（包括多渠道交易提示、轉帳提示、保安異動提示）有無做足工夫呢？

如果有齊的話，加上大家善用銀行提供嘅保安功能，喺「交易」方面大家都唔使太擔心，就算有不幸嘅事件，損失都可以大大減低喇。

【9招反制偽冒銀行釣魚短訊：按此】

虛擬銀行「登入」同「交易」安唔安全呢？點樣揀會比較精明呢？

今篇介紹咗銀行一啲Good performer喺「登入」同「交易」為客戶做嘅保障措施，其實以上所有措施真係無分虛擬銀行定實體銀行，所以唔好有咩迷思話虛擬銀行保安一定做得比較差喇！

小小個人分享，我自己雖然只有3個月做Security嘅經驗，就已經經手過兩單極度無必要嘅偷錢Case，分別係阿爸寫咗個密碼喺雪櫃，跟住畀偷入屋嘅賊偷埋張卡再轉走晒啲錢，同埋阿媽Share咗個密碼畀「阿仔」，跟住阿仔好生性咁入咗e-banking再轉走晒啲錢，你話係咪好無謂呢？

所以無論銀行做咩都好，第一步大家都要先好好保護自己嘅帳戶名、密碼、仲有你部電話呀！有咩可疑事件發生，唔好等，即刻通知銀行喇！

銀行在「登入」方面保安做得夠唔夠？請按【上一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (147) — 虛擬銀行「登入」同「交易」安唔安全呢？點樣揀會比較精明呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。