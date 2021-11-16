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【虛擬銀行】虛銀保安拍得住傳統銀行！　登入交易2方面睇吓你嘅銀行有無做足

博客 17:15 2021/11/16

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根據Visa喺今年8月公布嘅調查，香港市民對虛擬銀行的認知度從2020年嘅75%上升到今年嘅86%，但唔少香港人仍然覺得當同傳統銀行比較嘅時候，虛擬銀行「更大機會被黑客攻擊」同「遭到欺詐或出現未經授權交易」。我覺得呢個真係迷思喇！

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其實虛擬銀行開舖嘅時候，金管局真係望到實一實，仲要喺「網絡保安方面」嘅要求定得同傳統銀行一樣咁高，國際級水準架！

今日就集中喺「登入」同「交易」兩個方面講吓行內Good performer喺網絡保安嘅表現，並且會用Mox做例子，你用緊嘅銀行又有無做足以下動作呢？

【小心偽冒銀行短訊！ 2大最常用電子銀行網絡釣魚方法：按此

預防勝於治療，當你登入e-banking嘅時候，你嘅銀行有無做足以下措施呢？

唔想戶口有任何差池，最好嘅方法就係源頭堵截，防止非法登入就係最好方法喇！

以Mox為例，Mox會規定用戶必須要用「已連結的裝置」登入，每位用戶同一時間只能連結「一台裝置」，即係話個賊如果要非法登入你嘅戶口，除咗要偷你個用戶名同密碼，仲要偷埋你部手機先可以喇！

咁如果個賊趁我喺Coffee Shop登入完放咗喺枱面，再偷我部電話呢？銀行都知大家唔會咁勤力Logout，所以一早設定咗閒置自動登出，係有時有少少麻煩，不過真係安全好多喎！

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咁如果個賊知道我密碼，仲成功偷埋我部電話呢？都有即時補救辦法嘅，因為每位用戶同一時間只能綁定「一台裝置」，只要大家即刻搵部新手機做「綁定」，咁舊嗰部手機（即係被偷嗰部）就會馬上失效，咁個賊就登入唔到喇！

咁個賊剩係偷到密碼，不過偷唔到手機，咁又可唔可以攞自己部電話幫大家「綁定新裝置」呢？答案係唔可以的，因為每次要綁定新裝置嘅時候，Mox都會要求大家重新再做「人臉識別」或者以SMS確認（咁無偷到電話就收唔到SMS啦），我諗個賊偷到大家個密碼，都無辦法偷到大家塊面（除非「無頭東宮」啦），更唔會冒險攞自己塊面嚟試吓可唔可以過到關，所以真係超安全的啦！

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咁傳統銀行又有無以上功能呢？小部分有，但係好難做得好全面，因為絕大部份傳統銀行都容許客戶經瀏覽器網頁登入，即係話根本唔可能限制用戶必須要用「已綁定的裝置」登入，比較好嘅傳統銀行就會係要求客戶同步喺電話確認用2FA登入喇。

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不過由於傳統銀行無可能要求個個用戶都有安裝App（就算傳統銀行力推Mobile-First都無可能好似虛擬銀行咁做到Mobile-Only），所以就無辦法做得滴水不漏，要求人人都用手機同時做2FA，中間仲要處理不同客人不同嘅登入流程喇。

反觀Mobile-Only嘅虛擬銀行雖然唔容許客戶用瀏覽器網頁登入，但因為只有App登入，咁就可以要求客戶只用「已綁定的裝置」登入，流程反而更為安全喇！

你嘅銀行又有無做足

  • 1）只准許用「一台已綁定的裝置」登入？
  • 2）閒置自動登出？
  • 3）重新綁定時要求人臉識別呢？

如果都有的話，你喺「登入」方面都唔使太擔心喇！

銀行在「交易」方面保安做得夠唔夠？請按【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (147) — 虛擬銀行「登入」同「交易」安唔安全呢？點樣揀會比較精明呢？】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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