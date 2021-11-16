【存息優惠】恒生88周年優惠　3個月人幣定存年息2.8厘

恒生銀行成立88周年，推出定期存款周年優惠。由即日起至11月30日，以指定合資格新資金結餘敍造定期存款，3個月人幣定存享高達2.8厘；港元定存享高達0.4厘。

在推廣期內，透過恒生個人e-Banking、恒生個人流動理財服務應用程式、電話理財或分行，以指定金額的「合資格新資金結餘」設立以下定期存款，可享特優年利率。每位客戶於推廣期內可享此定期存款年利率優惠多於一次。

【3個月港元存息比較 年息高見6.88厘：按此】

至於合資格新資金結餘是指存戶之最新存款總結餘與30曆日前之同一貨幣結餘對比所增加之金額，扣減30曆日內已享用新資金優惠之定期存款本金總額。所有由客戶持有的單名及／或聯名儲蓄、往來及定期帳戶（包括港元及外幣）之結餘均會被計算在內。

3個月港元定存 存款金額（港元） 特優年利率 10萬 - 100萬以下 0.3% 100萬或以上 0.4%

3個月人幣定存 存款金額（人民幣） 特優年利率 10萬 - 100萬以下 2.6% 100萬或以上 2.8%

責任編輯：曹佩鈞

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