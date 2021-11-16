【消費優惠】Uniqlo冬季服飾期間限定優惠 牛仔褲／針織衫／燈芯絨外套減價發售 精明消費 10:30 2021/11/16 分享： Uniqlo推冬季產品期間限定優惠，即日起至11月18日，針織衫、燈芯絨外套、牛仔褲、長袖T恤等指定服裝有減價優惠，用Uniqlo手機App購物更可以APP會員限定價格優惠購買。產品可於Uniqlo網店或門市購買。 ▼點擊圖片放大 +7 +6 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【串流影音】Disney+登陸簽24個月送1年香港寬頻／5G服務 8間串流平台月費服務比較 今日 【串流影音】Disney+登陸簽24個月送1年香港寬頻／5G服務 8間串流平台月費服務比較 【消費優惠】百佳指定零食／罐頭／清潔用品買1送1 今日 【消費優惠】百佳指定零食／罐頭／清潔用品買1送1 【消費優惠】信和5大商場推抽獎活動 贏叱咤門票或高達1萬元現金券 2021/11/15 【消費優惠】信和5大商場推抽獎活動 贏叱咤門票或高達1萬元現金券 【消費優惠】恆豐酒店自助晚餐75折 嘆生蠔龍蝦每位499.8元起 2021/11/15 【消費優惠】恆豐酒店自助晚餐75折 嘆生蠔龍蝦每位499.8元起 【旅發局抽獎】旅發局辦跨年倒數邀MIRROR等演出 今起登記抽獎派3000門票須打針（附抽獎詳情） 2021/11/15 【旅發局抽獎】旅發局辦跨年倒數邀MIRROR等演出 今起登記抽獎派3000門票須打針（附抽獎詳情） UNIQLO 香港 付款優惠 著數優惠