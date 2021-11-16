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【移民加拿大】調查：8成加拿大人認同新移民有利促進經濟　近半支持吸納更多移民

美加 12:50 2021/11/16

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加拿大早前為港人推出新移民安排，希望能吸納年輕港人到當地發展。為解決人口老化、疫後復甦的問題，加拿大近年積極吸納新移民。據最新民意調查顯示，大多數加拿大人對移民持正面態度，支持目前加國的移民水平，並認同新移民有助促進經濟發展。

【加國便利港人移民簽證 首4個月收3,481份申請：按此

普遍對移民持開放態度

加大拿環境研究所在9月對2,000名國民進行電話訪問，了解他們對新移民和難民的看法。結果發現，疫情之下，大多數國民對移民看法持樂觀積極態度，與疫情前的立場基本保持一致。該民調指出，絕大多數受訪國民支持目前的移民水平，認為新移民有助促進經濟發展，並當地人口增長中擔當重要角色。

調查也顯示，有65%的受訪國民並不同意加國移民水平過高，比例與2020年9月進行的隨機民調無太大變化。

【全球國家聲譽排名誰稱霸？ 加拿大升至第二 移民政策及投資環境奪最高分：按此

近半加國人同意應吸納更多移民

根據2021至2023年的移民配額計劃，加國目標是從今年開始每年新增至少401,000名新移民，超過一半（57%）的受訪者同意加拿大需要更多的移民來增加人口，37%受訪者不同意，6%受訪者表示沒有明確立場。這結果與2020年進行的民調基本一致，但根據歷年的民意調查，它反映出目前的民意與1980年代和1990年代的出現翻天覆地的變化，當時大多數加拿大人都不認同新移民為加國人口增長發揮重要作用

隨着疫後經濟逐漸復甦，絕大多數加拿大人（80%）同意移民對經濟有積極的影響，76%受訪者同意政府應鼓勵更多海外企業家移居本國，並開展新業務，當中更有近39%受訪者表示強烈支持。

報告指，調查反映加國各地都支持政府吸納更多移民，並將加國大的獨特性與多元化、包容、以及接納新移民的價值觀聯繫起來，而根據調查，幾乎沒有受訪加拿大人認為移民會為加國帶來負面問題。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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