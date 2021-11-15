【人民幣定存】最少3.5厘！　1個月人幣定存比拼　最高達5厘

人民幣中間價今日（15日）報6.38961兌每美元，創近3星期新高。若有意敍造人民幣定存，邊間銀行年息最為吸引？本網搜羅高息1個月人民幣定存，年息最少達3.5厘，最高可達5厘。

【3個月港元存息比較 年息高見6.88厘：按此】

■1個月人民幣定存比較，邊間年息達5厘？■

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比較1個月人幣定存存息，最高為招商永隆銀行，年息可達5厘。不過，此優惠只適用於全新客戶經「招商永隆銀行一點通」手機應用程式預約開戶並開立人幣定存，優惠至今年底。

至於富邦銀行年息亦相當吸引，達4.88厘，惟優惠需以指定外幣兌換成人民幣。而信銀國際年息亦達3.8厘，亦要求存戶以指定外幣兌換成人民幣。另外，滙豐、中銀香港及建行亞洲年息同為3.5厘，滙豐、中銀香港起存額為1萬人幣；建行亞洲為等值1萬港元。

值得注意的是，大部分銀行都要求存戶把指定貨幣兌換成人民幣，才可享此優惠。如存戶單純以高息而決定敍造定存，或會出現賺息蝕滙問題。

責任編輯：曹佩鈞

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