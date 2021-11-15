【消費優惠】信和5大商場推抽獎活動　贏叱咤門票或高達1萬元現金券

信和集團旗下5個商場推出抽獎活動，消費滿1,000元或5,000元，即可參加抽獎，有機會獲得1萬元S現金券。由11月20日起，消費滿5,000元，即可抽《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票。

由即日起至明年1月2日，屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，S⁺ REWARDS會員即日於2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿1,000元或5,000元，並即日於商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可賺取1張電子抽獎券；於星期六、日及公眾假期，S⁺ REWARDS會員到以上商場內的遊戲攤位進行抽獎，更有機會獲得高達200%的消費回贈。

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由11月20日起，信和將會加推《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票作抽獎獎品，S⁺ REWARDS會員只需即日於參與商場內2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿5,000元或以上，並到以上商場內的遊戲攤位進行抽獎，即有機會獲得叱咤頒獎典禮門票2張。

另外，每套即日商戶消費收據及相應的電子貨幣付款收據只限登記參加大抽獎一次，並且不能與其他推廣活動及優惠同時使用，會員登記S⁺ REWARDS點數及換領免費泊車優惠則除外。會員每天最多可累積登記1萬元之電子貨幣消費。無論會員選擇於應用程式或指定商場內的遊戲攤位進行抽獎，該電子抽獎券只能使用並進行抽獎一次。

責任編輯：曹佩鈞

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