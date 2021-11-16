【美股分析】廣告股受私隱條例影響漸消退　PubMatic上市一年業績超預期

廣告市場近年持續增長，尤其這隻廣告平台股的爆發性十分強，有力帶動股價上升，值得留意。廣告是每一個人每天都會接觸到的事，程式化廣告受惠數碼轉型浪潮，相信未來可以持續取得增長。近幾季由於蘋果iOS修改私隱條例，令到很多社交媒體股或廣告股下跌，創造了一個低吸的機會。

負面影響慢慢消退

在講股票前，先講為何現時可以考慮買廣告股，因為增長會有基數效應，受修改跟蹤數據影響浮現令到不少股如Snap（美：SNAP）在業績後暴跌超過26%，市場悲觀情緒令受影響的股票股價受壓，但影響是會慢慢消退。這是一個行業性的影響，並非個別公司問題，有公司選擇減少落廣告，有選擇轉落Android平台，但只會是陣痛，因為除非世界末日，否則廣告不會消失。

PubMatic已有盈利

假如追求潛力更強，又願意承受較高風險，PubMatic（美：PUBM）會是值得考慮的選擇。PubMatic雖然於2020年12月才上市，但並非剛成立不久的公司，實際上已成立了15年。此外，很重要的一點是PubMatic已是一家有盈利的公司，在2021年第二季純利為990萬美元，第三季純利為1,350萬美元。

PubMatic是一個賣方平台（Sell Side Platform，SSP），協助內容發布商及應用程式開發商賣廣告位。一般幫客戶落廣告的市場推廣公司或大的廣告公司會利用需求方平台（Demand Side Platform，DSP，如The Trade Desk）去買廣告位，廣告商多數透過DSP接觸到PubMatic。不過，近年亦較大的廣告中介或廣告公司會直接與PubMatic等較大型的賣方平台合作。

廣告市場長期增長

據eMarketer數據，全球數碼廣告支出會由2019年的3,250億美元升至2024年的5,260億美元。事實上，廣告支出不會爆炸性增長，但長期卻可保持溫和增長，歷史如事未來不見得會逆轉，只是廣告形式可能會出現變化。另外，廣告支出短期是會隨經濟周期波動，所以疫情期間整體廣告支出有下行壓力，但現時歐美等全球經濟重啓，商業活動復甦，預期廣告支出可回暖。

PubMatic業績超預期

在2021年第二季，PubMatic的收入為4,970萬美元，按年升88%。純利為990萬美元，較2020年同期的70萬美元顯著上升。剛公布的第三季業績就超預期，收入達5,810萬美元，按年升54%。每股盈利0.24美元，較預期的0.1美元超出很多。股價因而裂口高開。從最新的業績反映，公司高增長的故事可以持續。

PubMatic在營運上有幾點值得留意：

1. 收入快速增長是來自於手機及omnichannel影片，當中包括OTT及聯網電視，按年升108%，佔第三季總收入64%。CTV/OTT發行商的數目由第二季的114個升至第三季的154個。



2. 在第二季有23.6%廣告方面收入來自供應渠道優化協議（Supply Path Optimization agreement），即是直接與中介或廣告公司交易。



3. 有超過250個發行商使用其身份存庫解決方案（Identity Hub Solution），以協助廣告位買家在無cookies環境都能夠辨認到發行商有哪些內容受眾。這可以幫助解決蘋果及Alphabet在用戶私隱方面的數據使用修訂問題。在第三季，有三分之二的收入來源已有繞過第三者cookie及蘋果修改條例的影響。

（筆者持有PubMatic）

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰業績超預期的程式化廣告股】（收費文章）

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