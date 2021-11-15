【虛擬貨幣】面交劫案頻生　外國設實體店冀增交易安全

▲ 面交劫案頻生 外國設實體店冀增交易安全

虛擬貨幣是現時繼股票、基金投資以外另一大趨勢。除了在網絡上進行交易，有人會相約當面交易（面交）大額的虛擬貨幣也是常見情況，以確保交易實時完成。惟此類當面交易亦是騙徒行騙的手法之一，近日再有虛擬貨幣「泰達幣」面交綁架案，受害人被人綁架後拳打腳踢至骨折，更要求其家人交出3,000萬港元贖金，事件亦再次令人關注虛擬貨幣交易的安全問題。外國早已有實體店鋪購買及投資虛擬貨幣，避免綫上投資或與不明人士交易的詐騙陷阱。

曾成功面交後再交易 易成劫匪對象

面對面交易虛擬貨幣而遇劫的事件屢次發生，除了近日一名39歲全職虛擬貨幣投資者遇劫外，今年年初亦曾在1個月內發生2宗涉款逾300萬元的虛擬貨幣劫案。這3件遇劫案有同一個共通點，雙方均曾進行面交，其後進行第二度或多次交易後便成為騙徒的對象。雖然以上的案件中騙徒已落網，但此類案件仍然不斷發生，只要進行面交就有遇劫的風險。

虛擬貨幣交易騙案或安全漏洞，亦不是香港獨有。在今年8月初，一家加密貨幣交換平台Poly Network稱遭黑客入侵，損失總額高達6.13億美元（約47億港元）的數碼代幣被竊取，分別轉至3個地址，成為加密貨幣界歷來規模最大的黑客洗劫案之一。其後，該公司指出是次受影響的用戶數以萬計，並呼籲用戶將來自這些地址的代幣列入黑名單。

虛擬貨幣交易的安全性愈來愈受重視，亦催生了以減低虛擬貨幣網上投資及交易風險為目的的虛擬貨幣實體店。參考美國與加拿大等地，虛擬貨幣實體店鋪愈來愈普遍，部分實體店提供教學，避免投資在交易時有任何損失。

歐美實體店 部分更設虛幣教學

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）文章指，在外國有比特幣商店開設兌換虛擬貨幣實體店，其中服務商Coin Nerds在實體店中會提供教學，講解不同虛擬貨幣的差異、虛擬帳戶開設以及相關換滙都能一條龍全包，而收取的換滙費用就會比平常稍高，每次介乎0.99%至5%之間。

另外，獲得法國監管機構許可的法國加密幣交易所實體店Comptoir des Cybermonnaies創辦人Baptiste Lac指，虛擬貨幣行業已成為騙徒進行詐騙的地方，而透過實體兌換店比起網上交易更能放心進行大額交易。

以上提到的2間外國虛擬貨幣實體店服務商，目的都是希望減低網上投資及交易時的風險，減少投資加密貨幣的流失率。

外國在虛擬貨幣市場上面對詐騙和黑客入侵等行為，亦有設立虛擬貨幣實體店。香港雖然有虛擬貨幣實體店，但店舖數目不多，而且主要以自助形式運作，做法與網上交易的模式相若。那香港本地又是否可以參考外國的做法，避免港人在投資及交易時被騙呢？

責任編輯：區祖飛

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