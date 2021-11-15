新能源「龐氏騙局」主謀被判囚30年　巴郡曾墮騙局損失逾26億元

近年再生能源成為灸手可熱的投資主題，卻也成為騙徒的新目標。據外媒報道，美國加州一家太陽能公司DC Solar策劃一場價值10億美元（約77.9億港元）的「龐氏騙局」，涉事主謀上周二（9日）在美國加州法院被判囚30年。此案堪稱加州東部地區歷來最大的刑事欺詐案件，當中有不少著名投資者也曾受騙，「股神」巴菲特（Warren Buffet）旗下的巴郡（Berkshire Hathaway）也牽涉其中，被騙去3.4億美元（約26.5億港元）。

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以太陽能作為招徠 製造「龐氏騙局」



DC Solar主要業務是生產行動太陽能發電機組（MSG），其聲稱在2011年至2018年共生產了約1.7萬台。公司宣傳其可為手機訊號塔和體育賽事照明提供應急電力。由於美國鼓勵開發再生能源的政策，開發者可獲獎勵及大筆聯邦稅收減免等，藉着新能源概念以及稅收減免等噱頭，DC Solar獲得不少投資者注資。

然而，DC Solar所聲稱生產的1.7萬台太陽能發電機組中，至少有半數是虛構的公司通過大量生產設備上的車輛識別碼（VIN）造假，把一台設備多次出售，籍此避過投資者對的審查。

DC Solar老闆Jeff Carpoff及其妻子更聯同其他同伙，用類似「龐氏騙局」的循環支付，實行會計和租賃收入欺詐，利用新投資者的錢，償還舊的投資者，導致其規模愈來愈大。在2011年至2018年，DC Solar涉及35個投資基金，詐騙金額接近10億美元。

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巴郡損失約26.5億港元

美國司法部形容，此案堪稱加州東部地區歷來最大的刑事欺詐案件，案件上周二（9日）在美國加州法院進行判決。現年50歲的Jeff Carpoff承認串謀進行電滙欺詐和洗錢罪，而他的妻子及與其他同夥也已就此案認罪。

據彭博報道指，巴菲特旗下的巴郡（Berkshire Hathaway）在此案投資了3.4億美元（約26.5億港元），而其他受騙企業包括美國前進保險（Progressive）、華美銀行（East West Bancorp）、Valley National Bancorp和宣偉（Sherwin-Williams）等。

該案檢察官指，政府現時已經追回大約1.2億美元（約9.3億港元）的詐騙金額，並打算將資產返還給投資者。



在減排的大趨勢下，再生能源成為投資界追捧的新主題，作為「股神」的巴菲特也不幸墮入騙局之中，一般投資者也應引以為鑑，在追捧新投資主題時，應事前做足功課，經詳細了解後才作投資決定。

責任編輯：李瑩

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