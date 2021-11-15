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【外滙前瞻】美通脹持續消費信心創10年低　憂觸發《北愛議定書》英鎊疲軟

外匯、商品、債券 15:30 2021/11/15

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美國10月份消費者價格指數（CPI）按年上漲6.2%，遠超市場預期，漲幅創31年來新高。受通脹影響，在剛公布的11月密歇根大學消費者信心指數由10月的71.7，下跌至66.8，創10年新低，反映美國民眾憂慮物價持續上漲，影響其財政狀況。

明尼阿波利斯聯儲行長Neel Kashkari在一個電視節目中表示，現時通脹問只是暫時性，相信聯儲局並不會反應過度。美國財長耶倫就將通脹歸因於疫情，她表示因疫情影響，美國勞動力參與率仍然相當低，要控制通脹取決於政府能否應對疫情，令美國市民進行更多消費及增加勞動參與率。

在憂慮通脹的情況下，美元上周一度下跌，不過其累計升幅仍是3個月來最佳。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在93.45，阻力位在95.00。

脫歐焦慮或重現　英鎊疲軟

早前市場預期英倫銀行會率先加息，但最後結果落空，英倫銀行宣布維持利率不變，令市場出乎意料。而英國第三季GDP增長又放緩，按季增長1.3%；按年增長6.6%，遜於預期的1.5%及升6.8%。有分析指英國脫歐引致市場焦慮，擔心英政府會按照英國脫歐協議觸發《北愛爾蘭議定書》第16條款，脫歐局勢緊張利淡英鎊短綫走勢。恒生投資服務研究團隊預計，本周英鎊兌美元向下行，支持位在1.3200，阻力位在1.3500。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 外滙走勢

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