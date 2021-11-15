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【虛擬貨幣】澳洲新加密ETF上市　退休基金表示持開放態度

博客 12:20 2021/11/15

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自10月初以來，加密貨幣市場一直火熱，短短一個月內總市值已增加了近1萬億美元。根據CoinMarketCap的數據，加密貨幣的總市值已接近3萬億美元。比特幣於周二首次突破68,000美元，一周升6.4%，上周五報65,068美元。緊隨比特幣升勢，市值第二大加密貨幣以太幣亦創下歷史新高，達到4,864美元，一周升6.6%，於上周五報4,784美元。

大家記得筆者之前介紹過NFT嗎？上月筆者都有到訪過香港舉行的亞洲首個大型ART TECH體驗展Digital Art Fair，展示區塊鏈NFT、擴增實境、虛擬實境等。而剛剛於11月1日至4日，超過5000人參加了在美國紐約時代廣場舉行的年度最大NFT盛事之一的NFT.NYC會議，可以看出NFT已引起了更多的關注和興趣，3000人被安排在候補名單。NFT熱潮實在如火如荼，最大的NFT市場OpenSea的交易量首次超過100億美元，該平台8月份的總交易量僅為10億美元。

【可應用於數碼加密藝術　NFT仲可以邊玩邊賺？按此

經過數月的行業諮詢，澳洲證券投資委員會（ASIC）10月底亦為全球兩大加密貨幣比特幣和以太坊的現貨交易所交易基金（ETF）開了綠燈，前提是遵循監管指南和要求。澳洲基金管理公司BetaShares的新加密ETF（CRYP）於11月4日上市，上市後的15分鐘就打破了澳洲證券交易所（ASX）的交易紀錄。CRYP ETF本身不包括任何加密貨幣，它使投資者能夠接觸來自世界各地多達50家純上市加密貨幣公司，如交易所、礦業公司和設備公司包括Coinbase、Riot、Microstrategy和Silvergate等。Queensland Investment Corporation（QIC）是澳洲第五大退休基金，管理接近700億美元資產，表示對未來投資加密貨幣持開放態度。這顯示儘管存在監管風險，退休基金正在認真考慮數字資產領域。目前為止，多數退休基金仍持觀望態度，只有少數大膽闖進。

【Terra「雙代幣」制度究竟點運作？按此

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場利好氣氛推動影響，上周五報17074點，一周升3.6%；ix比特幣指數報15688點，一周升5.7%；ix以太幣指數報40642點，一周升4.3%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 17074 +3.6%（+602）
ix比特幣指數 15688 +5.7%（+845）
ix以太幣指數 40642 +4.3%（+1659）
*截至2021年11月12日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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