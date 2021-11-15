【北京冬奧2022】「雙11」體育產品熱銷　北京冬奧可望逃過巨額虧損命運

第24屆冬季奥運會明年2月4日在北京開幕，也正好是農曆新年傳統大節期間，距今不足百天，奧運熱亦相應日漸升溫。今月初，全國大面積降溫，北京迎來入冬第一場降雪，天氣冰冷，市面氣氛卻熱烘烘，在「雙11」商業效應下，「冰雪」相關產品銷售暴升，似乎已提前展現了北京冬奥實實在在的經濟效益。

疫下主辦冬奧會 憂現巨額財政損失



回看往績，歷屆奧運會主辦國多以虧損收場，能夠錄得盈利的僅是鳳毛麟角，1984年洛杉磯奥運會開創了商業籌措經費模式，成為後來的運作框架，並在奧運史上首次出現了盈餘，可是其後往往無以為繼，亦令部分主辦國出現奥運後遺症，因巨額超支兼實質收入未達預期而負債累累，甚至動搖了國家根基。



就經濟層面而言，上屆2018年南韓平昌冬奥強差人意，難言有明顯實益。而剛於8月結束的東京奥運會，在疫情拖累下，不但沒有門券收入，更沒有境外遊客帶動消費，許多經濟效益化為烏有，直接巨額財政損失更是顯而易見。據統計，整體開支較預算多了逾倍至158億美元，但坊間估計實際花費可能高逾300億美元。因此，悲觀論者也就認為北京冬奥亦可能步韓日後塵。

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「雙11」體育產品熱銷 創造周邊經濟效益



依當前形勢發展，明年北京冬奧似乎是樂觀的。雖然中國仍受制環球疫情，但防疫效果顯著，各個比賽場館及交通連接等基建，已提前完成並順利進行測試，屆時亦可望擴大開放民眾跨省旅遊消費，鼓勵入場觀賽以實現門券收入，再加上巨額轉播費、商業廣告和贊助，基本上已可保障冬奥大部分的收入來源。



冬奧商業活動現正如火如荼地推進，奥組委表示目前可實現的贊助收入，已超過歷屆冬奧同期數據，雖未有公布具體贊助金額，但從其他經濟環節可反映出其潛力及可塑性，最明顯的莫如「雙11」體育產品熱銷，而特許商品生產和銷售、主題信用卡消費、冬奧相關金融保險產品、電訊商5G網路、以至近期體育產業等冰雪概念股均大受追捧，既創造財富效應，亦帶動市場氣氛及「冰雪運動」產品企業趁熱融資上市，這些直接及間接的周邊經濟效益均為北京冬奥打了強心針。

全面發展體育產業 開發新機遇



事實上，奧運會的經濟效益包括轉播費分成收入、門券和贊助直接收入，以及延後的消費市場收入，但關鍵是後期所產生的幅射能力。據中央規劃，冬奧合辦城市張家口將打造成冰雪產業城市，集合研發、製造及培訓，作為國際冰雪運動及旅遊的勝地，將當地依賴礦業作為經濟支柱轉型至開發「綠色產業」。同樣，北京也將推動體育競技，全面發展體育產業及服務。

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可以說，北京將成為全球獨一無二的「雙奥城市」，既舉辦過2008年夏季奥運會，又即將主辦2022年冬季奥運會，但更具意義的是，北京冬奥不僅可以促進舉辦城市產業結構升級，也可帶動滑雪產業、旅遊休閒等第三產業快速發展。這些賽區城市將得益於冬奧經濟活力，獲得新的就業和發展機遇，一定程度上也催化了京津冀一體化進程。



2021年可說是大型體育盛事年，無論是7月東京夏季奥運，抑或是9月中國全國運動會，香港皆取得令人鼓舞的佳績。迎戰明年冬奧，香港健兒或者缺少奪牌機會。不過，令人憧憬的還是香港將與粤澳合辨下一屆全運會，雖然距今還有4年，但相關籌備規劃已啟動，未來或可為大灣區基建帶來新面貌，進一步將區內經濟推上新台階。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。