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【MPF】穿越時空看未來　拆解退休投資3大風險

博客 13:05 2021/11/15

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強積金與全港打工仔息息相關，而積金局其中一個重要使命就是透過宣傳及公眾教育，加深打工仔對強積金制度的認識，並讓大眾明白退休儲蓄的重要性。

【退休投資組合要謹慎審視 一個方法計算股債比例：按此

隨着社交媒體愈來愈普及，積金局當然都有透過各大社交媒體，例如在Facebook開設兩個分別針對不同目標群的專頁「全積特攻」及「滾續達人」，以較輕鬆的手法為目標群組提供退休規劃及強積金投資資訊。另外，積金局亦有在Instagram和Youtube開設帳戶和頻道，推廣有關資訊。

積金局最近製作了新一輯名為《Meet Your Future》的網絡動態短片系列，透過大家似曾相識的經典電影情節，以輕鬆有趣手法提醒強積金計劃成員退休投資的風險及應對方法，協助他們明白及早規劃強積金及退休投資的重要性。《Meet Your Future》系列包括三條短片，以時空穿越為故事骨幹，拆解退休投資所涉及的三大風險，包括「長壽風險」、「通脹風險」及「投資風險」，同時提出應對方案，協助觀眾評估自己退休所需並盡早作出部署。短片由即日起在積金局全積特攻Facebook專頁、積金Channel YouTube頻道、不同網上平台陸續推出，立即瀏覽短片，了解更多。

    點擊圖片放大
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【善用2個投資概念 滾存退休財富跑贏通脹：按此

此外，積金局一直與不同機構緊密合作，針對不同年齡層進行相應的強積金教育，而青少年是其中一個重點目標群組，趁他們進入職場之前及早培養他們正確的理財觀。未來積金局會繼續努力不懈，緊貼社會脈搏，從不同範疇和角度分享理財新思維及退休規劃資訊。

 

撰文 : 積金局 對外事務部

欄名 : 積金為未來

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