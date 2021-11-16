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【消費優惠】朗廷酒店Main St. Deli經典三文治免費升級　11月25日壽星免費換La Famille戚風蛋糕

精明消費 07:00 2021/11/16

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 朗廷酒店Main St. Deli：經典魯賓三文治免費升級優惠

香港朗廷酒店低層大堂餐廳Main St. Deli於昨日（15日）重新開幕，由即日起至12月14日期間每天推出不同精選優惠：

  • 星期一（Monster Challenge）：與朋友2人同行，在限時10分鐘內挑戰成功把「無敵怪獸」餐單上的其中一項美食完成，免費送你該美食驚喜。
  • 星期二（Double Up Reuben）：逢星期二，只需購買一份經典魯賓三文治，即可免費升級至雙倍大小享用
  • 星期三（Ultimate Wings Night）：2小時內盡享6種不同風味的特色雞翼
  • 星期四（All-Day Happy Hour）：凡惠顧指定美點，即可享用免費Brooklyn手工啤酒乙枝
  • 星期五（Brooklyn Beer Buckets）：凡購買半打Brooklyn手工啤酒，即可免費獲贈額外兩枝同款手工啤酒
  • 星期六（Jumbo Milkshakes）：凡惠顧惠顧1杯奶昔及2款精選美點，奶昔即可免費升級至Jumbo份量（1升），升級口味包括呍呢嗱、士多啤梨及朱古力。
  • 星期日（Funday with Family）：從自選餐牌中惠顧2份或以上的正價美點，即可免費獲贈兒童套餐1份。

 

    點擊圖片放大

電話查詢：2132 7898

2. La Famille：11月25日壽星免費換戚風蛋糕

又有生日優惠啦！如果你是11月25日生日，由即日起至11月17日中午12時期間，進入網站並成功登記，即有機會免費換取La Famille戚風小蛋糕一件，先到先得！

    點擊圖片放大

活動日期：

網站申請日期：11月15日中午12時至11月17日中午12時
兌換獎品日期：11月22日至11月25日

󠀠󠀠󠀠󠀠登記及換領步驟：

1. 追蹤官方Instagram及讚好官方Facebook專頁
2. 進入網站填寫並提交個人資料
3. 成功登記後，你將於48小時內收到成功登記電郵通知
4. 得獎者將於11月19日或之前收到獲獎電子換領信
5. 憑換領信上的QR Code於所選擇的日期及La Famille分店換領獎品，並向店員出示有效的身份證明文件核對姓名及出生日期即可換領獎品

需要注意的是，參加者必須為當月的生日之星，每位參加者只可登記一次。La Famille生日之星活動只供年滿11歲並持有香港身份證的人士參加。若參加者未能符合上述參加資格，其得獎資格將會被取消。所有得獎者將於2021年11月19日或之前透過已登記的電郵收到得獎通知，如未有收到得獎通知，則視為未有獲獎。

另外，參加者須提供下列真實的個人資料，包括姓名﹑生日日期及身份證首4碼及電郵地址，以參加是次活動；如參加者提供的資料不詳、不清楚、失實或有任何遺漏，參加者的得獎資格或會被取消。而參加者所提供的登記資料一經提交，恕不能更改或是取消。此外，得獎者需於指定日期，攜同香港身份證正本及得獎通知書，到指定地點領取獎品；如得獎者未能於指定日期前到指定地點領取有關獎品，La Famille將不會安排補發有關獎品，得獎者的得獎資格亦會被取消，其他參加者不能補上。

3. J.CO Donuts & Coffee：焦糖脆餅系列飲品8折

由即日起至11月21日，於J.CO Donuts & Coffee分店購買任何焦糖脆餅系列飲品，可享用8折優惠。

    點擊圖片放大

分店：

  • 旺角彌敦道585號富時中心地下1，2號舖
  • 灣仔軒尼詩道55號地下1及2號舖
  • 中環租庇利街1號喜訊大廈地下B號舖

 

撰文：hket小編

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