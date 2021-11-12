有線寬頻獲鄭家純進駐　收費電視仍有價值？

如果網民認為「Cut有線難過登天」，那「買有線」又是否易過借火，只要有錢便冇難度？新世界發展主席鄭家純正式入主有線寬頻集團。這宗交易自上月初傳媒公佈以來，一直沒有新進展，直至本周初才發出公告兼復牌，讓人不知背後到底有何考慮。

新世界集團非首次染指本地傳媒

簡而言之，今次鄭家純是從有線主席邱達昌及李思廉手上，斥資逾2億元購入他們持有有線集團控股權的永升亞洲股權，令鄭成為永升的大股東，他亦因此成為了有線的大股東，並須向其他股東提出全面收購，但作價較現股價而重大折讓，相信願意沽貨者不多。

事實上，今次已不是新世界集團首次染指本地的傳媒業。

資深讀者相信還會記得，80年代末期亞洲電視曾經有一輪改革，便是由鄭家純的父親鄭裕彤及麗新集團創辦人林百欣聯手入股亞視時的大動作，可是鄭在九十年代初便沽貨離場，現在來看自然是明智決定。

有線寬頻有沒有業務前景

說回有線寬頻的業務前景，主要包括收費電視及電訊服務，當中出人意表的，電訊服務成為了集團的盈利來源，於今年上半年錄得溢利3641萬元，集團的媒體業務，包括收費電視、免費電視及車廂廣告，則仍然錄得約1.6億元的虧損。

值得留意的是，電訊業務的收入增至2.04億元，而媒體業務收入則因訂戶下跌由去年的3.34億元降至2.89億元。由於有線與中移動香港合作銷售，預計電訊業務收入將會持續上升，而媒體收入則似乎繼續尋底。

有線每月燒錢685萬

以目前有線電視的經營狀況而言，什麼人當股東的結果也只會是一樣，便是要不斷融資去填補資金缺口，而這也反映了有線電視昔日依賴的月費收入，也隨著新媒體湧現，用戶不停的cut有線，已不能支撐整個業務運作。

根據有線的中期報告，公司在上半年的經營現金淨流出4110多萬元，即每月燒685萬元，每日的資金需求為22.8萬多元。

基於有線電視業務的要求，有線需要提供一系列的電視頻道以月費方式收取用戶費用，但觀乎過去兩年上半年的業績，這樣的模式已因訂戶人收減少而入不敷支，以約5億元的收入計算，還未計入稅項已錄得經營虧損1.5億元，而當中佔成本最大的便是節目成本，佔近3億元。

難怪早前有報道指有線考慮把收費電視牌照交回政府，以小本經營一個免費電視台，這樣似乎是更划算的做法。