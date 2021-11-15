【品味投資】 買鑽飾要睇鑲工！6大常見鑽戒鑲嵌設計

▲ 買鑽飾要睇鑲工！ 6大常見鑽戒鑲嵌設計

鑽石具有「永恒」的意義，因此不少人的求婚戒指，都會選擇鑽戒。每一個鑲嵌設計，可鑲入戒指的鑽石數量不同、份數亦有不同，反映選擇鑲工設計的重要。鑽戒除了由另一半送贈外，自己亦可以買來當一種投資產品。到底鑽石鑲嵌的方法對鑽戒的價值有甚麼影響？可了解以下6大常見的鑲嵌設計，鑽戒買得啱，除可用作首飾，還可以有機會升值、投資賺錢。

1. 爪鑲

爪鑲是訂婚鑽戒中最常看到的鑲嵌設計，將鑽石固定在戒指中央，令鑽石更顯眼。爪鑲的優點是令光綫更容易進入鑽石，更多的光綫折射令鑽石顯得更閃爍璀璨。

爪鑲一般分為三爪鑲、四爪鑲及六爪鑲，不少人會選擇六爪皇冠款作為結婚戒指款式，若果是兩卡或以上的鑽石，有爪作為襯托更顥鑽石的克拉大小。爪鑲設計令鑽石顯露的面積較其他款式更大，在佩戴時要小心保護鑽石。

爪鑲作在鑽戒鑲嵌上甚為普遍，以下Cartier SOLITAIRE 1895系列中SOLITAIRE 1895單鑽戒指展現了四爪鑲嵌設計。

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2. 卡鑲（夾鑲）

卡鑲設計近年深受年輕女性喜歡，它比爪鑲更大程度展示鑽石的全貌。卡鑲以金屬戒環固定鑽石，原理是利用金屬的張力去固定鑽石的腰部或是腰部與底尖的部分。這個鑲嵌技術比任何一款更要講究仔細，因為鑽石被金屬固定的位置十分有限、受力點小，容易造成寶石鬆動甚至脫落。卡鑲設計的外型，可以參考Cartier BALLERINE系列中BALLERINE結婚戒指，就是以卡鑲設計鑲嵌39顆明亮式切割圓鑽。

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3. 包鑲

包鑲設計是指以金屬邊將鑽石四周都圍住，這一種設計適合一些拱面的鑽石。因為拱面鑽石一來未必能完全被包裹，容易脫落，而且影響戒指整體觀感。

包鑲設計亦可分有半包邊或全包邊，半包邊是不會完全包住鑽石，兩側留有開口，全包邊是完全包裹着鑽石。同樣為Cartier鑽戒款式，以下為C DE CARTIER系列的C de Cartier結婚戒指，就是採用包鑲設計，包着1顆重0.03克拉的明亮式切割圓鑽。

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4. 微鑲

微鑲亦稱「顯微鑲嵌技法」是一種較新的鑽石鑲嵌方法。利用顯微鏡放大至40倍下鑲嵌而成，精密的鑲嵌下將大量鑽石緊密排列，顯得更閃爍、更立體。鑲爪非常細小，不顯金屬，用肉眼很難分辨。Tiffany & Co的Etoile系列中，五環戒指就是以微鑲設計，鑲有總重量3.30克拉鑽石，手工精巧。

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5. 光環鑲嵌

光環鑲嵌是利用較小的鑽石在中央的主鑽石周邊圍繞一圈或圍成方形，這種設計使中央的鑽石看來較大，而且利用小石一併鑲嵌，鑽戒價格有機會更貴。鑽石數量多而密，令鑽飾更閃爍動人。這個款式同樣受歡迎，除了中央鑲有主石外，周邊的小石令戒指更閃爍。Cartier的CARTIER DESTINÉE 系列單鑽戒指展現了這一個鑲嵌技術。

▲ Cartier Destinée 單鑽戒指，鉑金，鑲嵌1顆明亮式切割圓鑽，可選擇重0.50至4.99克拉的鑽石，鋪鑲明亮式切割圓鑽。

6. 飛邊鑲嵌

飛邊鑲嵌設計感覺較簡潔，男女都適合配戴，可以用作結婚戒指。設計是將鑽石鑲入戒環的孔內，看似與戒環的表面齊平，大多以飛邊鑲嵌的鑽戒是以鑲入一粒大約0.5卡至1卡的鑽石，好處是將鑽石更固定鑲嵌於戒環內，能保護鑽石，適合男士配戴，不會太浮誇。Cartier1895系列1895結婚戒指採用飛邊鑲嵌，是男士婚戒頗受歡迎的一款。

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責任編輯：區祖飛

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