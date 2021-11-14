【健康增值】佳節小酌美酒無傷大雅？！　營養師教你5招飲得健康

很多人認為小酌幾杯無傷大雅，但亦有不少人忍不住喝得過量，或是飲酒不當，影響健康。註冊營養師謝詠瑩（Gloria），給予一些飲酒貼士，讓大家飲得健康。

1. 飲酒害處多宜適量

當飲酒過量，更會對心臟不好，膽固醇令人增加中風、患高血壓及癡肥的風險。「酒精飲品中的乙醇為第一類致癌物質，會引發食道癌、肝癌及口腔癌。不論是飲啤酒、葡萄酒或烈酒，若恒常飲用，即使分量很少，都會增加患癌風險。另外，酒精會抑壓大腦中樞神經系統，長期攝取酒精會降低推理能力以及記憶力。」

2. 切忌豪飲致酒精中毒

暴飲，即俗稱「劈酒」，指在數個小時內一次過飲用60克或以上的純酒精，大約相等於5罐啤酒、餐酒或烈酒。大量飲酒可導致酒精中毒甚至肝炎，嚴重會導致永久的肝硬化，增加患上肝癌的風險。

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3. 飲一杯紅酒最健康

謝詠瑩認為在芸芸酒類之中，紅酒最為健康。「紅酒中的葡萄皮，抗氧化多酚含量較多。啤酒酒精濃度低，雖然卡路里最低，但很容易不自覺飲多幾罐，同時啤酒還有很多糖份，如果喝足一打，已等於一個成年女性一日所需的卡路里。」別以為威士忌較健康，因為酒精濃度高，卡路里也相當高，只是每次的分量未必喝很多。

4. 吃蛋白脂肪防醉

如果酒精直接入胃部，沒有任何食物「墊底」，就會快速被吸收，很容易喝醉。謝詠瑩建議飲酒前可吃一些留在胃部較長時間的食物，包括高蛋白質及脂肪食物，都可減慢吸收。例如是牛扒、果仁、牛油麵包等，甚至飲全脂牛奶、食芝士也可以。炸物也含有油脂，配酒小吃如炸薯條、串燒等食物，也有墊胃的作用，不過高油脂高蛋白質加上高卡路里的酒精，吸收的熱量會很驚人，就不算太健康。

5. 宿醉宜補充水份

謝詠瑩建議，第二天可吃香蕉補充電解質、維他命B6及糖份，以及補充水份，幫助身體盡快復原。吃粥、白麵包配果醬做早餐，含電解質、維他命B雜的運動飲品，也能快速恢復體力，但留意運動飲品含糖量高。椰子水亦是另一個較天然的選擇。咖啡及茶含有咖啡因能提神，但同時會利尿，影響水份吸收。

作者：張頌婷

責任編輯：周美好

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