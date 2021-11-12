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曾因無錢而瞓街　流浪漢靠16年努力成百萬富翁

個人增值 18:21 2021/11/12

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正所謂「有志者事竟成」，Nick Mocuta 21歲帶500美元移民美國，曾經因為無錢而要瞓街，但最後憑個人努力成為百萬富翁！八達通拎消費券就要注意啦！最快下個月可以拎到最後一期消費券，想知自己合唔合資格，即刻睇吓點check啦！港元都有高息定存？即睇邊間銀行3個月定存年息有6.88厘啦！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【財務自由】21歲隻身走美只有500美元　流浪漢變身百萬富翁擁逾百物業之路

正所謂「有志者事竟成」，Nick Mocuta 21歲帶500美元移民美國，曾經因為無錢而要瞓街，但最後憑個人努力成為百萬富翁！

2. 【5000元消費券】八達通12月16日發放第3期消費券　逾7成市民已符資格領1000元

八達通拎消費券就要注意啦！最快下個月可以拎到最後一期消費券，想知自己合唔合資格，即刻睇吓點check啦！

3. 【港元定存】3個月港元存息比較　年息高見6.88厘

港元都有高息定存？即睇邊間銀行3個月定存年息有6.88厘啦！

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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