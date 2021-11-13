【知多啲】食物敏感戒口真係得？　專家教預防過敏12式

食物敏感到底因甚麼而產生？BB飲配方奶粉後出現敏感，轉飲豆奶粉或羊奶粉就可一了百了？一旦對該類食物出現肚瀉、紅腫、痕癢等狀況，是否一世與它無緣？大家腦海或者會出現種種對食物敏感的疑問。就以上問題，香港營養學會副會長張智良一一細心分析。

食物敏感是人體免疫系統出現失調所致，免疫系統會對一些外來物質作出反應，如消滅細菌。惟有時免疫系統失調，會錯誤地對本身的組織出現一些免疫反應，導致過敏現象，好像會流鼻水、皮膚紅腫發炎、蕁麻疹（俗稱風癩）甚至血管水腫等。

張智良指出，食物敏感存在遺傳因素，但現在很多小朋友有食物過敏，也不能單憑遺傳一個高危因素解釋所有成因，原因可以是環境因素、小時候的營養攝取等。

過敏食物逐個數

最常見的致敏原有雞蛋、花生、牛奶、海產、小麥類、豆類、果仁類及水果，皆屬日常食物。張智良指香港法例上食物標籤需列上的常見致敏食物，以上大部分有包含其中，海產更會細分甲殼類（蝦、蟹和龍蝦等）、介貝類（如蠔、蜆和扇貝）。易致敏的尚有麩質，他說香港人較少有麩質過敏，水果致敏也不多，僅極少數人會對奇異果或菠蘿等過敏。

外出用膳挑戰大

傳統上，食物敏感者對單一食物敏感佔多數，近年則多了對多種食物過敏的個案出現，在飲食安排確添了挑戰。張智良曾接觸一患者，幾乎對所有含蛋白質的食物都產生敏感，豬肉、雞肉、海鮮、魚類、豆類、黃豆和奶類都致敏，在飲食上面對一定困難，慶幸類似個案不多。

對某些食物敏感，先要避免進食。如小朋友對雞蛋敏感，家長外購包裝食物大多已特別留意並細閱標籤，日常煮食會懂得「走蛋」或以其他食材代替。惟要留意一些隱藏或不為意的食物，如麵包面髹上一層薄薄的蛋漿，對雞蛋致敏人士就算極小量，也有可能造成過敏反應。

又例如對小麥敏感，豉油除以黃豆釀造，也會從中加入小麥，宜選無小麥一類，但外出用膳，肉類都經醃製，當中不少會加入豉油，這些對小麥敏感的人來說，形成頗大限制。

過敏者補充營養所需

此外，也要留意食物過敏者的營養攝取，有些個案是對多種食物敏感，或對日常營養素的攝取量不足，可考慮使用營養補充劑。很多敏感情況皆由兒時已開始，成長中要攝取足夠的營養，因此在戒除某些敏感以外，要有其他替代品，補充所需營養。「如不能飲用奶製品的，鈣質攝取或減少，可以高鈣質的芝麻、深綠色蔬菜、可連骨食的魚來補充。對雞蛋敏感者，相對沒那麼困難，蛋白質可從肉類補充。」

戒口無助預防嬰幼兒過敏

香港營養學會引述近年研究，指出一般母親在懷孕和餵哺母乳期間毋須戒口，因戒口無助預防嬰幼兒過敏。如未能餵哺母乳，豆奶粉或羊奶粉亦沒有幫助。建議加強醫護人員專業培訓及公眾教育，推廣預防過敏十二式，釐清家長的誤解及加強支援母乳餵哺。張智良說：「餵哺母乳不只能預防過敏症，對BB的抵抗力、智力發展等都有好處，頭6個月以全母乳餵哺是最理想，可持續餵至兩歲。」

香港過敏科醫學會於2016年推出以下「預防過敏12式」：

預防過敏12式 1. 懷孕和餵哺母乳期間，不應在沒有醫生指示下隨便戒口。



2. 用母乳餵哺初生嬰至6個月大。



3. 按照指引接種疫苗。



4. 過敏風險高的嬰幼兒（指有過敏家族病史或有多項過敏相關因素的嬰幼兒，如母乳餵哺少於6個月、母親在懷孕期間吸煙或吸入二手煙、剖腹生產等），若不用全母乳餵哺，可以選擇水解配方奶粉。



5. 幼兒在4至6個月期間，若發展成熟便可以開始進食半固體食物。



6. 避免吸煙或吸入二手煙。



7. 控制環境及空氣污染。



8. 改善室內空氣質素。



9. 保持理想體重及避免肥胖。



10. 避免承受過多的心理壓力。



11. 慎用抗生素。



12. 及早治療過敏症。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：戒口未必有用 解開食物敏感的疑惑】

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