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【理財個案】為子女準備升學教育資金　除儲蓄產品仲有咩方案有理想回報？

保險 19:00 2021/11/13

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讀者黃小姐想為孩子購買一份儲備基金，希望透過資本增長好為孩子日後升學或置業作準備，除了一般傳統儲蓄產品之外，還有其他方案可以一筆過，同時又有理想的回報嗎？

作為家長，都會為子女計劃未來有更好的生活，不論升學教育及各種環境質素都想為子女提供最好的。普遍家長都會為子女購買一些長年期儲備計劃，好讓子女日後升學之途。

保單融資以萬能壽險為主

保單融資原理跟投資物業類似，投資者只需付保單首期，尾數將保單抵押給銀行，利率普遍跟供樓相同。銀行為甚麼願意提供借貸呢？原來保單融資計劃多數都是以萬用壽險（Universal Life Insurance）為主，該計劃跟一般終生壽險略有不同，萬用壽險的保障比較低，因此保險成本低，保險公司可以將大部分用作投資，所以一般回報都較高，而且首日退保價值有80%，而銀行會提供退保價值的9成借貸，因此銀行的壞帳率可以控制至最低，若果借貸人真的不還款，銀行可以行使保單退保取回退保價值，由於首日退保價值高於銀行貸款額，所以銀行不會吃虧的。

預算金額為30萬，若投放於儲蓄計劃則可以每月5,000元，年供6萬元，5年總供30萬元。但10年的回報表現欠佳，甚至有些計劃只能取回本金。相反保單融資可以買到較大面值，例如100萬面值保單，只需付30萬元再透過銀行按70萬元，10年保單回報有50%即相等於150萬元，退保時歸還70萬元給銀行，剩下80萬元，將本金由30萬元變大至80萬元，是可預期的。

【拆解「收租保單」真相　比較3大要點避免中伏：按此

也許你會問，那10年向銀行借貸利息還未計算在內，保單融資借貸利率普遍相等於樓按，而且比樓按更吸引的就是保單融資借貸是還息不還本，假設年息為2厘去計算，70萬元貸款年供利息為1.4萬元，即是每月1,000元多。輕鬆供款，10年利息支出為14萬元，所以用44萬元成本，滾存10年有一倍回報，較一般儲蓄保吸引。

保單融資比投資物業安全

保單融資計劃跟投資物業相比更安全，物業未來價格可升可跌無法預計，會有變負資產的機會。相反保單融資的未來價值可以從計劃書中預見，只是賺多或賺少，相對風險較低。在市況轉差的時候，物業成交往往交投量較低，因此需要減價務求轉讓成功，相反保單融資計劃不用理會市場氣氛的轉售情況，直接選擇退保就可以了，更較彈性和可靠。

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撰文 : 張志龍 中原金融營業董事

欄名 : 保險百科

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