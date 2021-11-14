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【大閘蟹】會展「中庭」推8道菜大閘蟹宴　每位688元起

精明消費 10:00 2021/11/14

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位於香港會議展覽中心的「中庭」，推出時令秋冬蟹粉菜式，供應期由即日起至12月31日。主廚干曙光師傅以肥美鮮味的秋蟹入饌，做法皆別出心裁，而其中的8道「金秋蟹逅」蟹宴（688元／位、須兩位起、只限晚市供應），性價比高。

【壹玖肆陸1946晚市大閘蟹放題每位$498 配特色薑雞尾酒：按此

菜式包括蟹粉海膽二弄（鮮海膽蟹肉凍及蟹粉海膽腐皮卷）、涼拌蜜豆蟲草花。而鮮味滿載的蟹粉扒虎蝦和以花膠絲、蟹肉和蟹粉，加上帶子炮製的蟹皇玉帶花膠羹，皆濃而不膩。還有蟹肉鱈魚金福袋、上湯浸時蔬、蟹粉小籠包、櫻花蝦薑粒炒飯及薑茶湯圓，吃個大滿足。

另凡惠顧「金秋蟹逅」套餐的客人可額外加280元享用大閘蟹一隻（重約5.5両，每份套餐只限加一隻），及以優惠價200元享用紹興花雕酒8年（450毫升），數量有限，售完即止。另收茶芥（每位22元）及加一服務費。

電話：2582 7332

 

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶、郭秀芳

【原文：香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴

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欄名 : 消費錦囊

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美食 大閘蟹 菜式 香港會議展覽中心

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