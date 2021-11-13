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【消費優惠】Mango Tree圓方店9周年優惠　經典泰式風情2人餐$499

精明消費 13:00 2021/11/13

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位於圓方的泰國餐廳Mango Tree開業9周年，餐廳推出3款優惠套餐，於午餐、下午茶、晚餐時段供應。另外，凡兩位惠顧任何9周年套餐，更送99元現金券2張以供下次惠顧享用。

3款主題套餐包括午市的5道菜經典泰式風情2人餐（499元），其中的黃咖喱炒珍寶河蝦配法包，以蝦膏甘香豐腴的泰國珍寶河蝦開邊，佐以葱、泰國芹菜、咖喱粉、鮮椰奶、雞蛋及辣椒膏焗煮，黃咖喱香味濃且汁料不會太稠，配法包同吃更添滋味。而傳統泰北菜的燒雞髀，塗上蜜糖、麥芽糖與多種香料後以炭火燒製，香氣撲鼻。

泰式龍蝦海鮮下午茶（399元／兩位），集合10款鹹點及甜品，當中的酸辣龍蝦米綫沙律（每位半邊龍蝦）、鮑魚青芒果沙律與迷你黃咖喱海鮮農夫包等海鮮美食，更是焦點所在。酸辣龍蝦米綫沙律將鮮甜肉厚的龍蝦灼熟後即冰鎮，伴以秘製泰式酸辣汁，集鮮、甜、酸、辣於一身。

    點擊圖片放大
    +2

6道菜的泰式海鮮饗宴4.0（699元／位，1957 & Co.會員享二人同行一人免費），滙聚多款海鮮人氣菜餚，包括辣椒膏原隻帶子、炭燒珍寶河蝦、砂煲粉絲焗肉蟹、青檸辣椒明爐蒸銀鰽魚等。

電話：2668 4884

 

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：Mango Tree圓方店 開業9周年推優惠套餐（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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