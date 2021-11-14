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【理財Star Talk】為節目攀山涉水深入中國貧困縣　陳貝兒領悟生活簡單就足夠

個人增值 19:00 2021/11/14

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近期電視台播出由陳貝兒主持的節目《無窮之路》，以國內訪貧問苦為主題。陳貝兒與攝製隊走訪中國6個省份，深入10個貧困縣了解各地民生，過程中她說獲益良多，對她來說也是個不可多得的生活體驗。

陳貝兒接受訪問時說：「我可能只是少數願意離開香港3個月的藝人，這是個不可多得的生活體驗，覺得自己得到的遠比付出的多。」她表示事前準備做到十足十。「除做資料搜集了解當地背景，另外亦有找老師惡補普通話。」

《無窮之路》非旅遊歎世界的節目，陳貝兒要攀山涉水，因此出發前亦做體能準備。節目中陳貝兒去到四川涼山的懸崖村爬上2,556級的天梯、到雲南訪問「溜索醫生」鄧前堆、又走訪過沙漠地區，可說搏到盡。雖然有許多驚險與挑戰，陳貝兒仍頂硬上。「其實很多時沒想太多，做完才懂得害怕，回看影片才知道原來這樣危險，當下只想完成和體驗，整個旅程都是個不可多得的經驗，難得去到這麼偏遠的地方，想吸收到最多的經驗，雖然最後入院，但從沒想過放棄旅程。」

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回望半生無憾

陳貝兒所提到的入院，正是在海拔4,000多米的川藏高原拍攝時遇到的高山反應：「完全透不過氣，頭部劇痛，心口被壓着難以呼吸，藏族村民確認這是高山症徵狀，即晚把我送院，吸了數小時氧氣後才適應。」

這次旅程的經歷，令陳貝兒回望過去半生亦感無憾。「成日都覺得如果有日突然瞌上眼走了，其實都好滿足。在這次拍攝前，已經去過許多很難才去得到的地方，又參加過各種國際盛事，人生都幾精采，如果就這樣完結了都no regrets。」

回港購物慾大減

離開繁華的香港3個月，到偏遠的村落拍攝，陳貝兒的生活和心態上亦有所得着：「我們城市長大的人，覺得按個掣就有電、扭開水龍頭就有水是理所當然。但村民生活從無到有，是翻天覆地的轉變，他們知道一切得來不易，所以加倍珍惜。回來後，更覺生活簡單就足夠，物質是慾望的追求，回來後，購物慾亦大大減少。」

走遍世界的陳貝兒，可說已見識很多一般根本一輩子也沒可能接觸到的人和事。不過她卻說：「人生時間不多，我很喜歡冒險和探索，如果有機會還會想繼續去，世界太大，以為自己去過很多地方，但其實還有很多未去過，不過暫時未有確實的藍圖，但我去哪兒都會說好。」

 

作者：陳心怡

責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文：陳貝兒訪貧問苦有領悟 「物質是慾望的追求」（收費文章）】

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欄名 : 理財Star Talk

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