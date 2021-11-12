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【移民澳洲】港人「避風港」移民簽證數量不設上限　惟受限於全國年度移民人數限制

澳紐 18:50 2021/11/12

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澳洲去年推出為港人而設的「避風港」政策，延長港人畢業生和技術簽證。澳洲移民部早前宣布，為身在澳洲的香港特區護照及BNO護照持有人，新增2項永久居留簽證，並於明年3月5日起接受申請。據澳洲媒體報道指，有關簽證將不設人數上限，惟會受制於全國計劃的年度移民人數。

【天氣好 戶外活動多 網民列7個原因移民應首選澳洲：按此

據澳洲廣播服務公司（SBS）報道指，內政部發言人回覆查詢時證實，「避風港」政策下新設的港人永居途徑將不設申請及批出人數上限，但仍會納入全國計劃的年度移民人數之中，而澳洲當局為本財政年度暫設16萬個永久居留移民上限。

當局指，預料目前有8,800名持有臨時技術、臨時畢業生及學生簽證的港人，將可以受惠於新措施。

符合資格的人士，可於2022年3月5日起透過以下「Hong Kong stream」的2個新簽證途徑，申請永久居留：

  • 偏遠地區技術移民永久居留簽證（類別 191）

    申請人需持有效簽證，於申請前在澳洲連續居住至少3年，並於指定的偏遠地區生活、工作和學習。
     
  • 技術移民獨立簽證（類別 189）

    申請人需持有效簽證，並於申請前在澳洲連續居住至少4年

【澳洲新增2項港人永居簽證 合資格在澳港人明年3月起可申請：按此

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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