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【ETF】盈富基金今年錄負回報　今年香港ETF市場回報最高係邊隻？

ETF 18:35 2021/11/12

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說起香港規模最大的交易所買賣基金（ETF）必定是盈富基金（02800），不過由於今年香港股市的表現確實欠佳，今年來累跌6.9%，其追蹤香港恒生指數的表現，因此回報表現都是相若，今年來錄6.93%的負回報。

不過，這不代表在香港ETF市場找不到表現更好的選擇。以下將會列出今年來回報最高的9隻ETF，年初至今的累積回報表現最高逾70%！

■今年來累積回報最好的ETF■
（按回報低至高排列）

    點擊圖片放大
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    +6

【捕捉內地新經濟增長　恒生中國新經濟指數ETF首掛升1.9%：按此

兩隻追蹤原油期貨ETF表現最好

兩隻表現最好、回報逾7成的ETF均追蹤標普高盛原油額外回報指數。當中，F三星原油期（03175）的回報達72%；FGX原油（03097）的回報則是71.9%。F三星原油期的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近標普高盛原油多月份期貨合約指數表現的投資業績，特點是會每月作重新調整；而FGX原油亦是以期貨為基礎的產品，直接投資於WTI期貨合約。

不過若比較兩隻ETF的成交額，F三星原油期的成交量較高。截至11月12日收市，成交量達91.8萬股，成交金額為500萬元；但FGX原油的成交量則僅得6,000股，成交金額僅得2.7萬元。

未來資產旗下兩ETF跑贏

另外，兩隻表現亦很不錯，年初至今回報逾50%的兩隻ETF發行商均為未來資產管理，分別是GX中國電車（02845）及GX中國潔能（02809），一隻是追蹤Solactive中國電動車及電池指數NTR（淨總回報），一隻是追蹤Solactive中國清潔能源指數NTR（淨總回報），都是與環保議題相關的板塊，年初至今的累積回報分別為61.1%及51.9%。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : ETF學堂

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