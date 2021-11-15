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【串流影音】Disney+明登陸簽24個月送1年香港寬頻／5G服務　8間串流平台月費服務比較

精明消費 18:10 2021/11/15

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迪士尼旗下串流影音平台Disney+將於明日（16日）正式登陸香港，香港寬頻將會是Disney+香港獨家寬頻服務夥伴，早前香港寬頻更推出早鳥優惠，反應熱烈。

想在明日準時觀看Disney+，可經香港寬頻訂閱Disney+。現有客戶只要簽訂24個月Disney+，可獲1年免費香港寬頻或5G流動通訊服務，或者可以只選擇訂閱Disney+，簽訂12個月即回贈3個月月費；簽訂24個月將回贈6個月月費。若以訂閱1年計算，每個月平均只需要54元，比Disney+官網上顯示的正價月費73元足足平19元！

串流平台選擇多，除了有Disney+，亦有Nertflix、HBO Go、Apple TV+等港人較多人訂閱的服務平台外。每個平台主打不同內容，以Disney+為例，用戶可以比其他平台優先觀看原創及獨家的Marvel電影、Pixar動畫等，同時亦有國家地理頻道觀看。眾多影音平台，應該如何選擇？其收費又是如何？

1. Disney+

Disney+用戶可以比其他平台優先觀看原創及獨家的Marvel電影、Pixar及迪士尼動畫、星球大戰電影等，同時亦有國家地理頻道觀看。對喜愛觀看迪士尼出品的觀眾來說，Disney+非常有吸引力！

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2. Netflix

Netflix有大量原創劇，亦有不少外購綜藝節目、劇集電影。近年Netflix有投資製作南韓、日本及內地劇集，適合亞洲用戶口味，包括近期大熱的《魷魚遊戲》都是Netflix出品，港人亦較多人訂閱Netflix。

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3. HBO Go

如想看DC超級英雄電影或看美劇，HBO Go便會較適合你。HBO Go集齊5個HBO頻道，包括HBO、HBO Hits、HBO Family、HBO Signature及CINEMAX，看美國節目相對齊全。早前曾風靡全球的原創影集《權力遊戲》便是HBO出品。

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4. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video為Amazon旗下的串流平台，提供歐美節目為主。近期Prime Video開始完善中文界面及中文字幕，愛看歐美節目的觀眾是個好選擇。

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5. Apple TV+

Apple TV+提供的節目較其他平台少，但有Apple獨家原創的節目觀看。如有訂閱Apple Music學生計劃或有購買Apple新裝置的用戶更可免費訂閱Apple TV+一年。不過Apple TV+免費收看的節目只有其原創的影集，若想觀看其他影集則要另外付費。

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6. hmvod

想看港產或華語片必選hmvod，會員可選每個月無限看的「會員無限睇」影片或以點數形式播放的「點數」影片。

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7. Hulu

Hulu雖然不支援香港地區，想收看便要使用VPN，但不少用戶為看體育賽事或美國新聞節目都會訂閱Hulu。Hulu包含ABC、NBC、FOX、MTV等70多條美國電視頻道，喜歡看美國本土電視節目是個好選擇。

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8. FOX+

FOX+是個較為綜合的串流平台，有港產劇集電影例如《一念無明》、《樹大招風》之餘，又有荷里活片、體育直播、國家地理頻道等，甚麼類型都想看的觀眾FOX+是個優質的平台選擇。

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■比較8間串流影音平台收費■

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Apple TV+月費最平

8間串流影音平台中，月費最平的是Apple TV+，每月只需要38元，而且最多可以6人共用，若6人共用除開即每人每月只需約6.3元。惟Apple TV+免費影片只限原創節目，其他節目需要獨立購買。收費最貴的是FOX+，每月需138元，而且最多只限2人同時共用，即每人每月要69元。

最平每月人均16元可訂閱Disney+

至於Disney+基本月費為73元，若一次性訂閱一年需要738元，即平均每月61.5元，比逐個月計算便宜11.5元。加上可以同時供4位用戶使用，如與親朋好友夾份訂閱一年，平均每人每月不足16元便可觀看。Disney+不設試用期，想收看的用戶需要訂閱一整月Disney+。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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