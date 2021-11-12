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【港元定存】邊間虛銀有定存服務？　3個月港元定存最高1.1厘

收息攻略 18:15 2021/11/12

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8間虛擬銀行早期推出高息活期存款利率吸客，開業近1年後，活期高息優惠相繼結束，並陸續削減活期息。除了活期存款外，多間虛銀都有推出港元定存計劃，年息又如何？到底吸唔吸引？

【ZA Bank三月內兩度減息至0.55% 存20萬每年少賺$300：按此

■虛擬銀行定期存款利率比較■

    點擊圖片放大
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雖然本港有8間虛擬銀行，但是暫時只有4間提供港元定存服務。如果單純以存息作比較，以富融銀行的3個月港元定存利率最為吸引，年息達1.1厘。不過，此優惠利率為雙11優惠，至11月17日完結，額滿即止。而天星銀行的3個月存息亦有0.8厘，而眾安則為0.5厘。

【8間虛擬銀行活期利率大檢閱 邊間活期年息高達5厘？：按此

值得一提的是，匯立銀行（WeLab Bank）的定期存款是根據人數不同，而享有不同利率。至於存期方面，WeLab Bank會在不同時間提供不同的GoSave定期存款期，用戶需登入App內查閱。

如果資金不多的存戶，可考慮享用虛擬銀行的定存服務，因為虛銀的起存額較傳統銀行低。眾安銀行及富融銀行的起存額同為1港元；WeLab Bank為10港元；天星銀行則為1,000港元。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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