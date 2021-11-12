▲ 林正峰樂做斜槓族不「躺平」 寧租不買拒為供樓犧牲生活質素

近年網絡興起「躺平」一詞，意指年輕人放棄跟隨社會期望爭取上流，選擇「躺平」過無欲無求的生活。林正峰在劇集飾演名「日光族」，過着得過且過的人生，現實中的他卻是個身兼多職的斜槓族（Slasher），既是演員，同時是註冊社工及網店創辦人，生活積極絕非「躺平」。但他自言已放棄買樓：「如果每月花大部分薪金供樓，各項使費都要慳，甚至連去旅行也不能負擔，我會覺得很崩潰，人生不應如此。」

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身兼多職不「躺平」 社工經驗助投入角色

現年27歲的林正峰於單親家庭長大，母親獨力養育三子女，但在母親因身體問題不能工作後，一家四口曾靠領綜緩度日。家庭財政緊絀，令他自小就很懂事，做兼職幫補收入，更成功考入香港大學社會工作學系，畢業後當全職社工期間邊做節目主持，即使要兩邊走，他仍樂此不彼。

正式入行後，林正峰獲得主演及擔任重要角色的機會，今次在劇集飾演的「日光族」、「躺平青年」，與他積極上進的生活態度截然不同，而社工的背景及經驗，有助他投入角色。「做社工時也會遇過不少被外界稱為『宅男』、『廢青』的年輕人，很多時候他們都是受家庭背景及社會環境影響，即使努力過也得不到回報，親身接觸他們後，我更能理解及明白他們。」

他認為，現時疫情期間，經濟低迷，年輕人工作機會或大幅減少，即使抱有「躺平」的心態也再所難免。但他認為，年輕人應給予自己「躺平」的時限，不要讓自己頹廢太長時間，否則或會一沉不起。

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斜槓族買車不買樓 拒為供樓犧牲生活質素

作為一名斜槓族，林正峰既是演員，同時是兼職社工、補習老師及男裝網店創辦人。過着非一般打工仔的生活，有多份工作收入，看似會比正職賺得更多。但林正峰坦言，來往不同工作場地之間的交通費用，也成為他很大的一筆開支。他近日選擇買車換取更多時間，更賺得難能可貴的私人空間，讓他能在拍攝中的空檔也休息：「現時我工作忙碌，較少時間留在家中，相比起買樓，我覺得買車更划算。」

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近年林正峰演藝工作機會愈來愈多，但他坦言未有以置業為目標，相比起買樓，他更傾向租樓。雖然現時他仍與家人同住，更未能擁有自己的一間房間，但他也有為未來計算過，計劃結婚後與伴侶租樓住。他假設，買入300呎的單位要月供2萬元，而與伴侶夾份用每月2萬元的租金，卻可以租到400呎至500呎的單位。衡量過後，他認為租比買更適合自己：「假設我都是租住數十年，住到60歲至70歲時，再領退休金搬到較小的單位，變相沒那麼辛苦。如果每月供款2萬元，基本是我大部分薪金，每月都要慳錢過活。辛苦工作，甚至連去旅行也不能負擔，我會覺得很崩潰，人生也不應如此。」

由於他現時有經營男裝網店，同時有租用工作室作存倉及拍照，他認為租用工作室能讓他擁有私人空間，閒時可到那處工作及休閒，作為現時未能負擔租樓的替代品。

記者：李瑩

場地提供：Urban House、dESK stationery and more

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