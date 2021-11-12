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林正峰鍾情中資股　買恒大賺2成後沽出：好彩走得快

個人增值 18:04 2021/11/12

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林正峰鍾情中資股　買恒大賺2成後沽出：好彩走得快

林正峰近日在劇集《青年心城之撐起青春》飾演一名「日光族」，現實中的他是名身兼多職的斜槓族（Slasher），擁有多個工作收入來源，讓他有自覺要積極理財。他在大學時期已開始投資，試過炒牛熊證輸近10萬元，後來轉向穩陣投資，更特別鍾情中資股。他更曾持有過現時陷入債務危機的恒大 （03333） ：「我是差不多年半前買，當時升了2成後沽出，好彩走得快。」

【林正峰樂做斜槓族不「躺平」　寧租不買拒為供樓犧牲生活質素：按此

大學時心急獲利　炒牛熊證損手10萬元

在資訊發達的時代，入門投資不再困難，更成為大學生之間的熱門話題。林正峰自大學開始透過朋輩之間接觸投資，起初都是短炒為主，更是從高風險的牛熊證入手。「經常聽別人說，炒窩輪、牛熊賺得很多錢，大學生也可賺到數萬元，回報足以支付大學學費，自己也很想去嘗試。」

當時他雄心勃勃打算在股海中大賺一筆，投放數千元投資牛熊證。輸錢皆因贏錢起，雖然曾賺過數千元，但卻因對牛熊證的運作不甚了解，不知道強制收回機制這一回事，也沒有時刻緊貼市況，結果持貨未有及時沽出就被回收，全數虧蝕，在牛熊證的「戰場」共損失10萬元。對於林正峰這名大學生而言，10萬元是足於付2年的學費，這次損手更令他決心不再短炒，轉向穩陣投資：「炒賣怎樣都會虧蝕，甚少人會贏，贏了之後就會投放愈多資金，到輸的時候才會懂得離場，就似上癮般，所以要盡量避免。」

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鍾情中資股　分散投資不同板塊

決心重整投資部署的他，透過閱讀財經新聞、財經專欄及投資教學文章，建立財經知識的基礎。不再炒賣後，他鍾情於投資中資股，更因為近年不少中資企業來港上市的趨勢，獲利不少。他更聽從朋友的意見，分散投資不同的板塊，平衡投資組合的風險：「不要只『瞓身』在某一範疇，一旦有風險，就會面臨重大虧蝕，例如早前科網股有泡沫，股價跌了不少，幸好我也有投資其他板塊，才不至於要損失慘重。」

【婚後由老婆掌管財政大權 KB：自己理財一定「乞食」（立即收看）：按此

投資恒大獲利2成「好彩走得快」

林正峰把握年輕能承受較高風險的優勢，將8成資金都投資在股票中，現時持倉投資近10個不同板塊的股份，包括銀行、地產、內需及基建等。「銀行及地產主要用作收息，例如建行 （00939） ，基建股則例如海螺水泥 （00914） 等。」緊貼市況的他，年前也曾持有現時陷入債務危機的恒大 （03333） ，當時他先買入龍湖 （00960） ，再買恒大，升了兩成後就沽出。「因為我知道內房股較受政策影響，股價較為波動，所以要時刻緊貼市場消息，去決定買或賣。現時回望，幸好走得夠快。」

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毋懼監管風險　相信長綫潛力

近年中資股受監管政策影響，不少行業的股份顯著受壓，將8成資產都投資股票的林正峰坦言，對中資股前景有信心，相信它們長綫仍有潛力。「內地企業在主要城市發展得不錯，（其他城市）還有很多發展空間，而那些發展空間就是它們上升潛力，只是現時受疫情及政策因素影響，導致他們停滯不前。」

他將目光放長綫，深信終有一日會重拾升勢：「有部分我都是在高峰時買入，看着它們一直跌我也很心痛，相信它們長遠而言還有上升空間，要給予他們時間，現時貿然沽出就會較為可惜。」

 

記者：李瑩

場地提供：Urban House、dESK stationery and more

 

同場加映：聽消息炒股蝕10萬元　高鈞賢鍾情藍籌股：「跌市等於減價」

欄名 : 理財Star Talk

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