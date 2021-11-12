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【財務自由】21歲隻身走美只有500美元　流浪漢變身百萬富翁擁逾百物業之路

個人增值 15:35 2021/11/12

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正所謂「人窮志不窮」，只要堅持不放棄，終有一日可以改變命運。應該沒有人料到，2005年年僅21歲Nick Mocuta帶着500美元（約3,896港元）由羅馬尼亞移民至美國，竟然可以由流浪漢搖身一變成為百萬富翁。

【熱衷FIRE 望6年儲150萬美元實現財自 29歲設計師6招鋪路提早退休：按此

根據英國媒體《Mirror》報道，雖然Nick是商科畢業生，但是他英文欠佳。剛到美國洛杉磯的時候找不到住所，他只好在公園的長櫈上睡覺。第一次在美國搭的士的經歷更讓他難以忘懷，當時他手上只有500美元（約3,896港元），但搭的士就花了約100美元（約779港元）。

瞓公園　食漢堡「走芝士」

因為Nick在美國沒有居所，每日只能在公園的長櫈睡覺。為了減少飲食開支，他會到麥當勞買一個1美元（約7.79港元）的漢堡，並要「走芝士」，避免被收取額外費用。

幸好Nick之後就找到代客泊車工作，並儲了一筆錢用作支付細單位的訂金。隨着英文水平提升，他更考獲地產經紀牌照。

在2013年的時候，他決定在eBay上出售由中國入口的手機及手機殼。在短短6個月內，他每月已經賺到3,000美元（約23,377港元）至4,000美元（約31,169港元），更把生意轉型電子商貿。

抱永不放棄精神　終成百萬富翁

現時Nick已經成為美國公民，並在多個電子商貿平台包括Amazon、Walmart等擁有多間網店。現時他利用自動化系統，完成訂單及配送服務，並藉此增加財富。Nick的生意至今的營業額已達到4,000萬美元（約3.1億港元），與數百個客戶建立了合作夥伴關係並銷售他的產品。

Nick認為：

成功原因是因為我從不害怕失敗，只會害怕不去試。

Nick亦抱着「永不放棄」精神，即使經歷過多次失敗及挫折，亦不會輕易放棄。現時Nick在美國及羅馬尼亞擁有合共100個物業，以及4輛名車（包括賓利Continental和平治GT S63 AMG），他更為其父母和兄弟各買了一個單位。

雖然Nick現為百萬富翁，但他亦不忘回饋社會，他開設了一個社區計劃，幫助其他人在Amazon等電子平台上經營生意，甚至為出資幫他們買第一批貨。他表示，對他來說，這好比建立一項家族事業，如果可以讓他們辭去工作、享受財務自由，他們就有更多的時間可以陪伴家人。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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