【消費優惠】八月堂奧海城店買6件可頌／布蕾系列享半價　尚八惠顧指定時段放題每3位減$300

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 八月堂奧海城店：買6件可頌／布蕾系列享半價

為慶祝八月堂奧海城店開幕，由即日起至11月21日，買滿一盒6入可頌／布蕾系列，可享半價優惠。優惠只限每天首50名顧客，送完即止。

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地址：奧海城2期 UG/F UG17舖

營業時間：上午11時至晚上9時

2. 尚八日式燒肉店：惠顧指定時段放題每3位減$300

尚八日式燒肉店荃灣店推出放題優惠，在11月早鳥及宵夜時段惠顧指定和牛放題，可享以下優惠：

惠顧和牛放題－每3位減200元

惠顧特選和牛放題－每3位減300元

需要注意的是，此優惠只限會員享用，但不可與其他會員優惠同時使用。

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尚八日式燒肉店

地址：荃灣川龍街118號百悅坊12樓

荃灣店：2388 9777

營業時間：上午11時30分至晚上12時

3. 海港飲食集團：外賣6人羊腩海斑餐$698

海港飲食集團全綫分店（尖沙咀、灣仔、青衣分店除外）推出6人羊腩海斑餐，外賣套餐只需698元。

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詳情請致電分店查詢：3577 8688

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撰文：hket小編

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