  • 21°C
香港時間 : 20211115日 (週一) 08:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】八月堂奧海城店買6件可頌／布蕾系列享半價　尚八惠顧指定時段放題每3位減$300

精明消費 07:00 2021/11/15

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 八月堂奧海城店：買6件可頌／布蕾系列享半價

為慶祝八月堂奧海城店開幕，由即日起至11月21日，買滿一盒6入可頌／布蕾系列，可享半價優惠。優惠只限每天首50名顧客，送完即止。

    點擊圖片放大

地址：奧海城2期 UG/F UG17舖
營業時間：上午11時至晚上9時

2. 尚八日式燒肉店：惠顧指定時段放題每3位減$300

尚八日式燒肉店荃灣店推出放題優惠，在11月早鳥及宵夜時段惠顧指定和牛放題，可享以下優惠：

  • 惠顧和牛放題－每3位減200元
  • 惠顧特選和牛放題－每3位減300元

需要注意的是，此優惠只限會員享用，但不可與其他會員優惠同時使用。

    點擊圖片放大

尚八日式燒肉店
地址：荃灣川龍街118號百悅坊12樓
荃灣店：2388 9777
營業時間：上午11時30分至晚上12時

3. 海港飲食集團：外賣6人羊腩海斑餐$698

海港飲食集團全綫分店（尖沙咀、灣仔、青衣分店除外）推出6人羊腩海斑餐，外賣套餐只需698元。

    點擊圖片放大

詳情請致電分店查詢：3577 8688
網上預購平台

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】LeSportsac全場貨品75折　adidas網店產品低至3折
2021/11/12
【消費優惠】LeSportsac全場貨品75折　adidas網店產品低至3折
今日優惠精選 - 【消費優惠】雙11優惠：NIKE網店指定產品低至4折　AEON精選產品$11
2021/11/11
【消費優惠】雙11優惠：NIKE網店指定產品低至4折　AEON精選產品$11
今日優惠精選 - 【消費優惠】7-Eleven玩遊戲贏免費咖啡　KFC全雞宴8折
2021/11/10
【消費優惠】7-Eleven玩遊戲贏免費咖啡　KFC全雞宴8折
今日優惠精選 - 【消費優惠】FILA　裕華　6IXTY 8IGHT　雙11網店限時優惠
2021/11/09
【消費優惠】FILA　裕華　6IXTY 8IGHT　雙11網店限時優惠
今日優惠精選 - 【消費優惠】天際100持長者咭​​​​​​​免費入場　牛摩荃灣店指定放題四人同行一人免費
2021/11/08
【消費優惠】天際100持長者咭​​​​​​​免費入場　牛摩荃灣店指定放題四人同行一人免費
著數優惠 宵夜 外賣 八月堂 燒肉 放題

下一篇文章

【大閘蟹】會展「中庭」推8道菜大閘蟹宴　每位688元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大閘蟹】會展「中庭」推8道菜大閘蟹宴　每位688元起
【大閘蟹】會展「中庭」推8道菜大閘蟹宴　每位688元起
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至11月12日）
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至11月12日）
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月12日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月12日）
【消費優惠】Mango Tree圓方店9周年優惠　經典泰式風情2人餐$499
【消費優惠】Mango Tree圓方店9周年優惠　經典泰式風情2人餐$499
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款