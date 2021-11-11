  • 22°C
香港時間 : 20211111日 (週四) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戴Piaget熊貓錶 台灣小鮮肉陳昊森即暖男上身

博客 18:11 2021/11/11

分享：

戴著有「熊貓」暱稱的Polo Chronograph，陳昊森放下不羈，暖男上身。

官方隆重其事邀請憑《刻在你心底的名字》以竄紅台灣影壇的新鮮肉陳昊森來當代言人，更被安排戴著主打的「熊貓」腕錶。它的花名全因設計團隊將面盤左右側的計時時、分盤採 以和錶帶一致的伯爵藍，在銀白色錶盤和立體時標、日期窗的襯托下，如像國寶們雙眼，難怪令小鮮肉活潑不少。

找上陳昊森不無原因，Piaget Polo曾得過Andy Warhol和Roger Moore等時尚超級型人追捧的腕錶系列，今年重頭作是重推1979年的系列，品牌首次為旗下錶款命名的「 Piaget Polo」，目的為延續運動奢華風格（即上流社會熱愛的馬球（Polo）運動和生活藝術）。

Polo Chronograph ：錶徑42mm，1160P自動上鏈機芯，6時位置設日期顯示窗。（$123,000）

經歷過大時代洗禮，人類對生活有種折然不同的態度：重新出發，還原基本。這也反應了很多高級高端品牌上，如Piaget。簡言之：「務實得來帶點炫麗感」。尤其看到Piaget Polo 36mm新版伯爵藍配簡單點綴的鑽石的出現，是回應時代女強人需要所作出的細緻調整。

Polo Date：錶徑36mm，500P1自動上鏈機芯，40小時動力儲存，6時位置設日期顯示窗，設計時碼錶，，時標綴36顆圓鑽，限量888枚。$104,000（圖片：品牌提供）

而另一亮點是其18K玫瑰金鏤空腕錶，錶的厚度只得8毫米，撘載伯爵製1200S1鏤空自動上鍊機芯，以層次豐厚的鏤空機芯輪系，在視覺效果上已經先聲奪人。

Polo 鏤空腕錶：錶徑42mm，厚度6.5mm，1200S1自動上鏈機芯，藍色鏤空錶盤，44小時動力儲存。$348,000（圖片：品牌提供）

伯爵祟尚Sunny side of Life的哲學理念完美，在錶匠製作過程也可見一斑。（圖片：品牌提供）

 

產品查詢：2808 0252

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

Paul Smith踏入50周年　低調慶生熱氣球汽車造勢
今日
Paul Smith踏入50周年　低調慶生熱氣球汽車造勢
Panerai帶頭玩光繪攝影挑戰 細睇Mike Horn最新特別版
2021/11/03
Panerai帶頭玩光繪攝影挑戰 細睇Mike Horn最新特別版
Emporio Armani 40歲生日　推別注Logo紀念系列
2021/10/29
Emporio Armani 40歲生日　推別注Logo紀念系列

你可能感興趣

Paul Smith踏入50周年　低調慶生熱氣球汽車造勢
今日 17:32
Paul Smith踏入50周年　低調慶生熱氣球汽車造勢
Panerai帶頭玩光繪攝影挑戰 細睇Mike Horn最新特別版
17:58 2021/11/03
Panerai帶頭玩光繪攝影挑戰 細睇Mike Horn最新特別版
Emporio Armani 40歲生日　推別注Logo紀念系列
18:50 2021/10/29
Emporio Armani 40歲生日　推別注Logo紀念系列

最新專欄文章 更多

Paul Smith踏入50周年　低調慶生熱氣球汽車造勢
今日
Paul Smith踏入50周年　低調慶生熱氣球汽車造勢
【煲劇推介】Netflix人氣劇集《安眠書店》第三季 殺人狂夫妻的瘋狂新婚日記
今日
【煲劇推介】Netflix人氣劇集《安眠書店》第三季 殺人狂夫妻的瘋狂新婚日記
Bentley首款混能車登場　367萬Bentayga Hybrid
2021/11/09
Bentley首款混能車登場　367萬Bentayga Hybrid
意大利東北三省Tre Venezie 白酒複雜多變
2021/11/08
意大利東北三省Tre Venezie 白酒複雜多變
藤原浩加持Loro Piana 推出最高質Streetwear
2021/11/05
藤原浩加持Loro Piana 推出最高質Streetwear
鐘錶 鐘錶 品牌 時尚 運動

下一篇文章

Paul Smith踏入50周年　低調慶生熱氣球汽車造勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 滙豐系內信用卡大比拼　EveryMile卡值得申請嗎？
滙豐系內信用卡大比拼　EveryMile卡值得申請嗎？
【美股分析】電動車發展為未來大趨勢　Lucid後來居上有潛力成另一隻Tesla
【美股分析】電動車發展為未來大趨勢　Lucid後來居上有潛力成另一隻Tesla
博客 - 【退休規劃】44歲女醫生手持近3千萬資產　該如何考慮退休安排？
【退休規劃】44歲女醫生手持近3千萬資產　該如何考慮退休安排？
博客 - 【虛擬銀行】Mox純黑金屬卡有幾重？　有張卡仲重過佢20%！
【虛擬銀行】Mox純黑金屬卡有幾重？　有張卡仲重過佢20%！
【退休規劃】48歲夫婦擁逾4000萬資產　如何製造每月6萬被動收入提早退休？
【退休規劃】48歲夫婦擁逾4000萬資產　如何製造每月6萬被動收入提早退休？
博客 - 美國倘加息　港P及H會點走？
美國倘加息　港P及H會點走？
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款