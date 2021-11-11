戴Piaget熊貓錶 台灣小鮮肉陳昊森即暖男上身

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官方隆重其事邀請憑《刻在你心底的名字》以竄紅台灣影壇的新鮮肉陳昊森來當代言人，更被安排戴著主打的「熊貓」腕錶。它的花名全因設計團隊將面盤左右側的計時時、分盤採 以和錶帶一致的伯爵藍，在銀白色錶盤和立體時標、日期窗的襯托下，如像國寶們雙眼，難怪令小鮮肉活潑不少。
找上陳昊森不無原因，Piaget Polo曾得過Andy Warhol和Roger Moore等時尚超級型人追捧的腕錶系列，今年重頭作是重推1979年的系列，品牌首次為旗下錶款命名的「 Piaget Polo」，目的為延續運動奢華風格（即上流社會熱愛的馬球（Polo）運動和生活藝術）。
經歷過大時代洗禮，人類對生活有種折然不同的態度：重新出發，還原基本。這也反應了很多高級高端品牌上，如Piaget。簡言之：「務實得來帶點炫麗感」。尤其看到Piaget Polo 36mm新版伯爵藍配簡單點綴的鑽石的出現，是回應時代女強人需要所作出的細緻調整。
而另一亮點是其18K玫瑰金鏤空腕錶，錶的厚度只得8毫米，撘載伯爵製1200S1鏤空自動上鍊機芯，以層次豐厚的鏤空機芯輪系，在視覺效果上已經先聲奪人。
產品查詢：2808 0252
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌