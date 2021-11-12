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【消費優惠】LeSportsac全場貨品75折　adidas網店產品低至3折

精明消費 07:00 2021/11/12

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. LeSportsac：全場貨品75折

雖然雙11過咗，但優惠仲未完！由即日起至11月14日，LeSportsac專門店及網店全場貨品75折優惠。惟優惠不適用於LeSportsac x Dick Bruna系列及Luggage系列。

    點擊圖片放大

網店專門店地址

2. adidas網店：產品低至3折

由即日起至11月14日，adidas網店推出「Double Hit Sale」優惠，全店產品低至3折。購買3件或以上的指定減價貨品，更可享額外6折優惠。購物滿1,300元再享全單額外9折優惠。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

adidas網店

3. KFC：椒鹽雞三人分享餐減$20

由即日起至12月8日，全綫KFC分店（亞洲國際博覽館、東廣場、九龍灣國際展貿中心、又一城、香港大球場、沙田馬場、山東街及康城分店除外）椒鹽雞三人分享餐優惠，只要出示指定帖文即減20元。

    點擊圖片放大

椒鹽雞三人分享餐：

  • 3件椒鹽雞
  • 3件家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞
  • 3件椒鹽雞翼
  • 2客辣汁蘑菇香飯（普通）
  • 家鄉雞皇飯（普通）
  • 3件經典葡撻同3杯汽水（中）

優惠只適用於上午11時後，此優惠不適用於 KFC 好味速遞、好味速遞預約自取、手機點餐及自助點餐機。食客須於付款前出示優惠券，每次惠顧只限使用一張。數量有限，售完即止。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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