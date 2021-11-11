【儲蓄保險】拆解「收租保單」真相　比較3大要點避免中伏

下一篇文章
【ETF】捕捉內地新經濟增長 恒生中國新經濟指數ETF首掛升1.9%
累積情景比較：於第30年退保時的預期現金價值差24.6% 保證回本年竟遲20年
這類計劃的另一賣點，便是提供彈性支取選項，讓保單持有人可選擇不提取入息，令資金滾存生息，進一步資產增值。
10Life研究各產品在累積情景的表現，即在不提取入息下，產品於第30年退保時的現金價值。我們發現產品於第30年退保時的現金價值差距頗大，尤其是保證現金價值。在4款產品中：
至於保證回本年方面，富通產品的最長，達32年。反之，永明金融產品只有12年，是4款產品中最快保證回本。
【短期儲蓄保險回報及流動性比較 5年保證回報率達3.5%係邊份？：按此】
時間就是金錢 內部回報率見真章
由於產品的現金流在入息金額、頻率方面不盡相同，如僅以金額比較則未有考慮金錢的時間價值（Time Value of Money）。因此，我們進而以內部回報率（Internal Rate of Return，IRR）比較4款產品。IRR可理解為年度化後的回報率，以量度產品的回報。
在相同供款金額，以及相近每年保證可支取現金，於保單第30周年：
如上文所見，縱使同是Coupon Plan，但當中的不同之處甚多，包括保證入息頻率、保證現金價值會否隨着的支付入息而下降、不同情景下的內部回報率等。消費者應該仔細研究和比較，了解箇中差異，因應個人需要投保。
「收租保單」保證現金價值隨着支付入息而下降？【上一頁】
【文章來源：10Life；原題：拆解所謂「收租保單」真相 3大比較點看穿產品差異，已獲授權轉載。】
10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。
撰文 : Chris Pun 10Life總編輯
欄名 : 保險解碼