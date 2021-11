【儲蓄保險】拆解「收租保單」真相　比較3大要點避免中伏

累積情景比較:於第30年退保時的預期現金價值差24.6% 保證回本年竟遲20年

這類計劃的另一賣點,便是提供彈性支取選項,讓保單持有人可選擇不提取入息,令資金滾存生息,進一步資產增值。

10Life研究各產品在累積情景的表現,即在不提取入息下,產品於第30年退保時的現金價值。我們發現產品於第30年退保時的現金價值差距頗大,尤其是保證現金價值。在4款產品中:

保證現金價值: 最高的是永明金融產品(約15萬美元),而最低的是富通產品(約9.6萬美元),兩者差距35.7%。



預期現金價值:永明金融產品最高(約32.6萬美元),而富通產品的則最低(約26.1萬美元),兩者差距24.6%。

至於保證回本年方面,富通產品的最長,達32年。反之,永明金融產品只有12年,是4款產品中最快保證回本。

時間就是金錢 內部回報率見真章

由於產品的現金流在入息金額、頻率方面不盡相同,如僅以金額比較則未有考慮金錢的時間價值(Time Value of Money)。因此,我們進而以內部回報率(Internal Rate of Return,IRR)比較4款產品。IRR可理解為年度化後的回報率,以量度產品的回報。

在相同供款金額,以及相近每年保證可支取現金,於保單第30周年:

保證IRR: 兩款保證現金價值不會隨着的支付入息而下降的產品,即安達人壽和永明金融產品,其支取入息情景的保證IRR,均高於累積情景下的保證IRR。這是由於IRR考慮了金錢的時間價值,支取利息讓保單持有人及早享受入息的好處。在4款產品之中,以永明金融產品的保證IRR最高,支取入息情景下達1.75%,而累積情景下則有1.37%。



預期IRR:在4款產品之中,以永明金融產品的預期IRR最高,支取入息情景下達4.20%,而累積情景下則有4.08%。

如上文所見,縱使同是Coupon Plan,但當中的不同之處甚多,包括保證入息頻率、保證現金價值會否隨着的支付入息而下降、不同情景下的內部回報率等。消費者應該仔細研究和比較,了解箇中差異,因應個人需要投保。

【文章來源:10Life;原題:拆解所謂「收租保單」真相 3大比較點看穿產品差異,已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台,為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問,致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素,釐訂保險產品的評分準則,透過客觀的數據分析,計算出保險產品的評分。