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【儲蓄保險】拆解「收租保單」真相　比較3大要點避免中伏

保險 19:05 2021/11/11

分享：

累積情景比較：於第30年退保時的預期現金價值差24.6% 保證回本年竟遲20年

這類計劃的另一賣點，便是提供彈性支取選項，讓保單持有人可選擇不提取入息，令資金滾存生息，進一步資產增值。

10Life研究各產品在累積情景的表現，即在不提取入息下，產品於第30年退保時的現金價值。我們發現產品於第30年退保時的現金價值差距頗大，尤其是保證現金價值。在4款產品中：

  • 保證現金價值：最高的是永明金融產品（約15萬美元），而最低的是富通產品（約9.6萬美元），兩者差距35.7%。
     
  • 預期現金價值：永明金融產品最高（約32.6萬美元），而富通產品的則最低（約26.1萬美元），兩者差距24.6%。

至於保證回本年方面，富通產品的最長，達32年。反之，永明金融產品只有12年，是4款產品中最快保證回本。

    點擊圖片放大

【短期儲蓄保險回報及流動性比較 5年保證回報率達3.5%係邊份？：按此

時間就是金錢　內部回報率見真章

由於產品的現金流在入息金額、頻率方面不盡相同，如僅以金額比較則未有考慮金錢的時間價值（Time Value of Money）。因此，我們進而以內部回報率（Internal Rate of Return，IRR）比較4款產品。IRR可理解為年度化後的回報率，以量度產品的回報。

在相同供款金額，以及相近每年保證可支取現金，於保單第30周年：

  • 保證IRR：兩款保證現金價值不會隨着的支付入息而下降的產品，即安達人壽和永明金融產品，其支取入息情景的保證IRR，均高於累積情景下的保證IRR。這是由於IRR考慮了金錢的時間價值，支取利息讓保單持有人及早享受入息的好處。在4款產品之中，以永明金融產品的保證IRR最高，支取入息情景下達1.75%，而累積情景下則有1.37%。
     
  • 預期IRR：在4款產品之中，以永明金融產品的預期IRR最高，支取入息情景下達4.20%，而累積情景下則有4.08%。
    • 點擊圖片放大

如上文所見，縱使同是Coupon Plan，但當中的不同之處甚多，包括保證入息頻率、保證現金價值會否隨着的支付入息而下降、不同情景下的內部回報率等。消費者應該仔細研究和比較，了解箇中差異，因應個人需要投保。

「收租保單」保證現金價值隨着支付入息而下降？【上一頁

 

【文章來源：10Life；原題：拆解所謂「收租保單」真相 3大比較點看穿產品差異，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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