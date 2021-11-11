【儲蓄保險】拆解「收租保單」真相　比較3大要點避免中伏

市場上，不少保險顧問聲稱有些儲蓄保險具「收租」功能，稱之為「收租保單」或「Coupon Plan」，這類型保險本質是甚麼？又有甚麼特點？事實上，這類保單屬終身儲蓄保險一種，既提供現金流，亦可用於長期儲蓄，然而不同產品的入息頻率、回報、退保價值存在明顯差異。

10Life今次以4款提供短供款期（2年或3年）的同類產品，包括AXA安盛增盛入息計劃、Chubb安達人壽「星鑽」儲蓄壽險計劃（固定身故賠償選擇）、FTLife富通「財富100」壽險尊尚計劃、Sun Life永明金融優月儲蓄計劃（2年）作出比較。

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支取入息情景比較：有產品的保證現金價值隨着支付入息而下降

如表1顯示，雖然這些計劃均提供保證的定期入息，但在支取入息的情景下，其入息金額、入息頻率、退保價值方面存在明顯差異。此外，不論入息或現金價值均可分為保證及非保證兩種。保證部分受保單合約約束，而非保證部分則受保險公司的投資表現、分紅政策及經濟環境等因素影響。

保證金額的保證入息期方面，安盛及永明金融產品提供的保證入息期均超過100年。不過，安盛產品的每年保證入息金額於第41年開始下降。

投保人亦宜留意入息頻率的差異，以配合自己的財政規劃及儲蓄目的。4款產品中，永明金融產品提供保證每月派息，是4款產品中保證派息最密，而富通產品則每3年才保證派息一次。

談到保證退保價值，安盛產品的保證現金價值隨着支付入息而下降，因而於第30年時的保證退保價值，低於第20年時的保證退保價值。

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以上資訊由10Life提供，更新至2021年10月11日，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：拆解所謂「收租保單」真相 3大比較點看穿產品差異，已獲授權轉載。】