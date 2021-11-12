【高息存款】貨幣掛鈎存款適合甚麼投資者？

貨幣掛鈎存款屬於高息投資產品，聽落比起定期存款更吸引。於上一篇文章中，有講到貨幣掛鈎存款與定期存款的分別，聽落你可能會認為比定存更吸引，想躍躍欲試投資此類產品，但貨幣掛鈎投資產品真的適合你投資嗎？此類產品究竟適合甚麼人？

1. 有使用外幣的需求

假如投資者有長期使用外幣的需要，例如需要供子女到外地留學，或會經常來往外地，貨幣掛鈎存款就是較適合此類人士的高息投資。

之前的文章貨幣掛鈎存款的操作中有提及到，在產品到期時，若市場滙率低於協定滙率，投資者便須以掛鈎貨幣取回本金，換句話說，即使賺了利息，但兌回港元時會造成賺息蝕滙的情況，甚至蝕本。如投資者需要長期持有外幣，便不用擔心出現賺息蝕滙的問題，因為你可以一直持有該貨幣至滙率重上才兌回原有貨幣，以減少損失，甚至可以獲利。

2. 追求高息回報

貨幣掛鈎存款比其他定期存款產品最大的特點就是高息，一般銀行提供的港元定存利率普遍不足1厘，但貨幣掛鈎存款的年息率有機會可達10里以上。如若追求高息回報，貨幣掛鈎存款便會是一個可以考慮的選擇。

3. 追求自由度

貨幣掛鈎存款較有彈性，投資者可自由選擇存款期及掛鈎貨幣，同時可讓投資者自訂「交叉盤」，比起普通外幣定存只有「外滙直盤」，貨幣掛鈎存款可讓投資者有更大自由度，根據自己的需求操作及調整適合自己的存款計劃。

4. 有足夠本金

定期存款的最低存款額大多只需要1萬港元，對初次接觸投資產品或小額投資的投資者都適合。但貨幣掛鈎存款所需要的存款額一般較定存高，普遍由10萬起跳，因此適合有足夠本金的投資者。

5. 能抵受一定程度風險

貨幣掛鈎存款屬於結構性投資產品，且不受香港存款保障計劃所保障，因此投資此類產品有一定程度的風險。加上外幣滙率波動，容易受貨幣政策、政治因素所影響，產品亦不保本，如在到期日時未能達到協定滙率便會損失本金，所以投資前要有準備可能會因投資失敗而招致損失。

6. 熟悉外幣操作

貨幣掛鈎簡單說便是將一種貨幣與另一種貨幣的滙率走勢進行對賭。如投資者對外滙有一定程度的認識，或熟悉各種外幣走勢，能有利投資者投資貨幣掛鈎產品。

【博賺高息好過做定存 貨幣掛鈎存款如何操作？：按此】

【高息但未必保本？ 認識貨幣掛鈎存款4大風險：按此】

【同是「存款」都要分得那麼細！ 外幣掛鈎存款與定存有何分別？：按此】

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料