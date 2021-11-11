【收息股】領展動作頻頻　邊間房託都有收購計劃？　股息率仲有逾8厘！

最近房託股領展 （00823） 頻頻公布收購行動，繼早前宣布收購澳洲悉尼商業區3座購物中心各50%股權後，又在昨日（10日）公布向怡和集團收購位於柴灣及紅磡的綜合用途停車場大樓及倉庫物業全數權益。

事實上，雖然房託股有持續派息能力，但除了股息率的因素之外，了解公司的發展計劃及方向都十分重要，有收購計劃或動作，意味着公司具有長遠增長潛力，是可以作中長綫投資的選擇。以下將會列出今年內曾提及過收購計劃的4隻房託股，並比較一下它們的股息率高低！

【趁休市兩日做定功課 房託股股息率最高近10厘：按此】

■4隻有收購計劃的房託股股息率比較■

（股息率由低至高排列）

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招商局商業房託待注入母企資產

招商局商業房託 （01503） 為招商局置地 （00978） 的全資附屬子公司，早在上市時已曾披露有三項位於蛇口的母公司物業會在未來數年逐步注入。公司管理層在今年5月股東會後曾向傳媒確認，並指進度受疫情影響而延誤。

在今次文章提及的房託股之中，其股息率最高，達8.6%。

越秀房託向母企收購廣州商廈

越秀房產基金 （00405） 的母公司為越秀地產 （00123） ，公司曾在上月宣布，計劃斥資77.9億元人民幣向母公司收購廣州越秀金融大廈。另外，公司亦宣布打算在收購後向股東派發特別息，特別息為每單位0.0255元人民幣，除淨日為11月26日。

有市場分析相信公司的收購時機及價格合理，並有望提升明年起的每基金單位分派增長。

冠君產業信託組合營購倫敦寫字樓

冠君產業信託 （02778） 在今年初曾宣布，為收購英國倫敦金融城一項寫字樓物業「66 Shoe Lane」，與合資方成立合營公司，並持有當中27%股權，當時公司預期資本承擔總額為6,970萬英鎊。

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責任編輯：鄭樂怡

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